İsrail Savunma Bakanı, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı hakkında sert açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı hakkında sert açıklamalarda bulundu

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, isim vermeden aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında 'Orta Doğu'yu ateşe vermek isteyen bir kundakçı' ifadesini kullandı. Gallant, Ben-Gvir'in olası Savaş Kabinesi'ne alınması konusunda karşı olduğunu belirtti ve bu durumun Ben-Gvir'in planlarını gerçekleştirmesine imkan vereceğini savundu.

24.07.2024 16:23
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, isim vermeden aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında " Orta Doğu'yu ateşe vermek isteyen bir kundakçı" ifadesini kullandı.

Gallant, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, isim vermeden Ben-Gvir'in olası Savaş Kabinesi'ne alınması konusuyla ilgili, "İsrail hükümetinde, Orta Doğu'yu ateşe vermek isteyen bir kundakçı oturuyor."değerlendirmesinde bulundu.

Ben-Gvir'i olası Savaş Kabinesi'ne dahil edecek her türlü müzakereye karşı olduğunu vurgulayan Gallant, söz konusu Kabine'ye alınmasının Ben-Gvir'in planlarını gerçekleştirmesine imkan vermek anlamına geleceğini savundu.

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, İsrail Savaş Kabinesi üyeleri Gadi Eisenkot ve Benny Gantz'ın istifalarının ardından İsrail Savaş Kabinesi'ne üye olarak alınmayı istemişti.

Gazze'deki savaşın en büyük destekçilerinden biri olan Ben-Gvir, X sosyal medya paylaşımında, "Başbakandan, beni Savaş Kabinesi'ne dahil etmesini istedim. Artık cesur kararlar almanın, güneydeki (Gazze sınırı), kuzeydeki (Lübnan sınırı) halkın ve genel olarak tüm İsrail'in güvenliğini sağlamanın ve gerçek bir caydırıcılık oluşturmanın zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Ekim 2023'te "olağanüstü hal hükümeti" olarak kurulan Savaş Kabinesi'ni 17 Haziran'da feshetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı hakkında sert açıklamalarda bulundu - Son Dakika

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