İsrail Savunma Bakanı Gazze\'ye saldırı hazırlığında

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, kara işgalini sürdürdükleri Gazze Şeridi'nde 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah bölgesine saldırmaya hazırlandıklarını ima etti.
Savunma Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Gallant, Gazze Şeridi'nde kara işgaline katılan birlikleri ziyaret ederek komutanlarla durum değerlendirmesi yaptı.
Gallant, yaptığı görüntülü açıklamada, "Gazze'de teröristler için güvenli yer yok. Geciktiğimizi düşünenler yakında her yere ulaşabileceğimizi görecek." dedi.
İnsani konuların yardım gemilerinin yakında Gazze'ye ulaşmasıyla "çözüleceğini" öne süren Gallant, insani yardımların Hamas'a değil sivillere ulaşmasının sağlanacağını savundu.
İsrail basını, Gallant'ın sözleriyle İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldıracağı mesajını verdiği değerlendirmesi yaptı.
İsrail'in yerinden ettiği Filistinlilerin son sığınağı Refah
Gazze Şeridi'nin en güneyinde Mısır sınırında yer alan, 7 Ekim 2023 öncesinde yaklaşık 280 bin kişinin yaşadığı Refah kentinin nüfusu, İsrail'in saldırılarıyla yerinden ettiği Filistinlileri "güvenli olduğunu" ileri sürdüğü Gazze'nin güneyine gitmeye mecbur bırakması nedeniyle 1,5 milyona ulaştı.
Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
İsrail ordusunun 159 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.
Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 272 Filistinli öldürüldü, 73 bin 24 kişi yaralandı.
Son Dakika › Güncel › İsrail Savunma Bakanı Gazze'ye saldırı hazırlığında - Son Dakika
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve dar alan çalışması yaptı.
Sinop'un Gelincik Mahallesi'nde meydana gelen kazada, geri geri gelen bir otomobil yol kenarında bulunan bir vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin tıra saplandığı ve otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği bildirildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Kayaköy Mahallesi'nde izinsiz kazı yaptığı ihbarı üzerine Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalanırken, kazı yeri ve şüphelilerin adreslerinde yapılan incelemelerde çeşitli kazı aletleri ve silahlar ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir adam, balık avlarken oltasının yüksek gerilim hattına çarpması sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan müdahalelere rağmen adam kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, İzmir Mendres'te halk buluşması gerçekleştirdi. Özel, burada yaptığı konuşmada, çiftçilerin ve emeklilerin yaşam şartlarının zorlaştığını belirterek, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde halkın tepkisini göstereceklerini söyledi. Ayrıca, CHP Menderes Belediye Başkan Adayı İlkay Çiçek'in projelerinden bahsetti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasının son maçında Armada Praxis Yalıkavak, Aksaray Belediyespor'u 34-17 yenerek 13. galibiyetini aldı. Aksaray Belediyespor ise 16. yenilgisini yaşadı ve 2 puanda kaldı.
NEW Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin kadın ve erkeklerin ihtiyaçlarına duyarlı bütçeleme uygulayan 23 OECD ülkesi arasında yer aldığını bildirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?