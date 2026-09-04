İsrail Savunma Bakanı Katz, Lübnan'dan çekilmeyeceklerini açıkladı - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı Katz, Lübnan'dan çekilmeyeceklerini açıkladı

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyindeki Ali Tahir Tepeleri bölgesinin işgalini 'kilit adım' olarak nitelendirerek, Hizbullah silahsızlanana kadar işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini söyledi. İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığı belirtiliyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyindeki Ali Tahir Tepeleri bölgesinin işgalini "kilit adım" olarak niteleyerek, bu ülkede işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ifade etti.

Katz, sosyal medyada paylaştığı bir videoda İsrail ordusunun Lübnan'daki eylemlerine ilişkin konuştu.

Lübnan'ın güneyindeki Ali Tahir Tepeleri bölgesinin işgal edilmesini "kilit bir adım" olarak niteleyen Katz, "Hizbullah tamamen silahsızlandırılana kadar ve İsrail'in kuzeyindeki bölgeler için tüm tehditler ortadan kaldırılana kadar" Lübnan'da işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini dile getirdi.

Ali Tahir Tepeleri'nde Hizbullah'a ait tünellerin olduğunu iddia eden Katz, buranın Nebatiye kentinin savunulmasında kullanıldığını söyledi.

Katz, söz konusu tepelerin ele geçirilmesinin "İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerde kontrolü sağlama anlamına geldiğini" öne sürdü.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Beyrut ve Tel Aviv yönetimleri ABD'nin öncülüğünde mevcut krize çözüm bulmak için bir süredir müzakereler yapıyor.

İki ülke 14 Nisan'dan bu yana 5'i ABD'nin başkenti Washington'da, ikisi İtalya'nın başkenti Roma'da olmak üzere 7 tur doğrudan müzakere gerçekleştirdi.

Müzakerelerin 8. turunun eylül ayında İtalya'da yapılması öngörülüyor.

Kaynak: AA

İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı Katz, Lübnan'dan çekilmeyeceklerini açıkladı - Son Dakika

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