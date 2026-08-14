İsrail Savunma Bakanı'ndan Polise Yetki Devri Planı - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı'ndan Polise Yetki Devri Planı

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Katz, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerle ilgili ordu yetkilerinin polise devredilmesini istedi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle ilgili yetkilerini polise devretmek için bir plan hazırlanması talimatı verdi.

İsrail Savunma Bakanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Katz, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının arttığı Batı Şeria'daki durumu görüşmek üzere dün Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve İsrail ordusunun istihbarat birimi başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Katz, Tel Aviv yönetiminin 104 yeni yasa dışı yerleşim kurulması kararının ardından Batı Şeria'daki İsrailli nüfusun artışına dikkati çekerek, orduya bölgede yasa dışı İsrail yerleşimleri ve buralarda yaşayan İsraillilerle ilgili konulardaki tüm uygulama yetkilerini polise devretmek için bir plan hazırlanması talimatı verdi.

İsrail ordusunun rolünün Batı Şeria'da Filistinlilere karşı olduğunu ileri süren Katz, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını kastederek sözde "sivil" konularda kanun ve düzeni sağlama sorumluluğunun tamamen polise devredileceğini belirtti. Katz, "İsrail ordusunun görevi tepelerdeki çocukları kovalamak değildir." ifadesini kullandı.

İsrail devlet televizyonu KAN ise Katz'ın Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin güneyinde bulunan Kusra beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırılar gündemdeyken yaptığı bu açıklamanın, sahadaki mevcut durumu değiştirmeyeceğini belirtti.

Haberde, "Katz'ın açıklaması pratikte hiçbir öneme sahip değil." ifadesi kullanılarak İsrail yasalarına göre, işgal altındaki Batı Şeria'da kontrolün İsrail ordusuna ait olduğu, bölgedeki Yahudiler konusunda ise İsrail ordusunun zaten polisten destek aldığı aktarıldı.

Bu durumun değiştirilmesi için yasama süreci gerektiğine işaret edilen haberde, İsrail Meclisinin kapalı olduğuna ve ülkede seçimlere sadece 2 ay kaldığına işaret edildi.

Öte yandan, İsrail basını, Katz'ın talimatının gerçekleştirilmesi durumunda yeni bir ilhak adımı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı'ndan Polise Yetki Devri Planı - Son Dakika

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