İsrail Savunma Bakanı: Refah'a saldırılar sürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Savunma Bakanı: Refah'a saldırılar sürecek

İsrail Savunma Bakanı: Refah\'a saldırılar sürecek

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırıların süreceğini söyledi. Gallant, bölgedeki saldırılara destek amacıyla Refah'ı bombalayan Gazze sınırındaki obüslerin konuşlandığı alanı ziyaret etti. Refah Sınır Kapısı'nın da işgal edilmesi talimatı verdiğini kaydeden Gallant, saldırıların Hamas'ı ortadan kaldırıncaya veya ilk rehine geri dönene kadar devam edeceğini belirtti.

07.05.2024 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırıların süreceğini söyledi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Gallant, bölgedeki saldırılara destek amacıyla Refah'ı bombalayan Gazze sınırındaki obüslerin konuşlandığı alanı ziyaret etti.

Burada askerlere seslenen Gallant, dün İsrail ordusuna Refah'a girmeleri emri verdiğini belirtti.

Gallant, Refah Sınır Kapısı'nın da işgal edilmesi talimatı verdiğini kaydederek, "Bu operasyon, Refah bölgesinde ve Gazze Şeridi'nin tamamında Hamas'ı ortadan kaldırıncaya veya ilk rehine geri dönene kadar devam edecek." ifadesini kullandı.

Gazze'yi bombalayan obüsün içinden görüntü verdi

İsrailli esirlerin serbest bırakılması için "taviz vermeye hazır olduklarını" ileri süren Gallant, esir takası olmazsa Gazze'ye yönelik saldırıları "derinleştireceklerini" söyledi.

Öte yandan ziyarete ilişkin paylaşılan görüntülerde, Gallant'ın Gazze'yi bombalayan bir obüsün içinde incelemelerde bulunduğu görülüyor.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Savunma Bakanı: Refah'a saldırılar sürecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:58 İstanbul’da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti İstanbul'da yabancı uyruklu öğrencinin silahla vurduğu okul müdürü hayatını kaybetti
19:10 TBMM’de “1400 sene“ tartışması CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi TBMM'de "1400 sene" tartışması! CHP ve AK Partili vekiller arasında tansiyon yükseldi
18:51 Netanyahu İsrail’in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı Netanyahu İsrail'in Refah saldırısını skandal sözlerle açıkladı
18:38 KDV oranları artırılacak mı Bakanlıktan açıklama var KDV oranları artırılacak mı? Bakanlıktan açıklama var
17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
19:41 Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 22 şüpheli hakkında iddianame kabul edildi
18:57 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK’ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
18:23 Türkiye’den İsrail işgaline tepki: Derhal çekilmeli Türkiye'den İsrail işgaline tepki: Derhal çekilmeli
18:20 Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek
17:47 Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza oldu
17:46 Kalbine stent takılan Nebahat Çehre’nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama Kalbine stent takılan Nebahat Çehre'nin sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 20:34:14. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Savunma Bakanı: Refah'a saldırılar sürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement