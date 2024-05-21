İsrail Savunma Bakanı UCM'nin otoritesini tanımıyor - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı UCM'nin otoritesini tanımıyor

İsrail Savunma Bakanı UCM\'nin otoritesini tanımıyor

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kendisi hakkında yakalama kararı başvurusunun ardından 'Mahkemenin otoritesini tanımadıklarını' söyledi. Gallant, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının uluslararası hukuka uygun olduğunu savunarak, orduyla gurur duyduklarını belirtti. UCM Başsavcısı Han'ın başarılı olmayacağını öne süren Gallant, 'İsrail Devleti Mahkemeye (UCM) taraf değil ve mahkemenin otoritesini tanımıyor' ifadesini kullandı.

21.05.2024 11:53
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kendisi hakkında yakalama kararı başvurusunun ardından "Mahkemenin otoritesini tanımadıklarını" söyledi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gallant, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 35 bini aşkın sivilin öldürüldüğü ve yaklaşık 80 bin kişinin yaralandığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının "uluslararası hukuka uygun" olduğunu savunarak, orduyla gurur duyduklarını söyledi.

Netanyahu ve kendisi hakkında yakalama kararı başvurusu yapan UCM Başsavcısı Han'ın başarılı olmayacağını öne süren Gallant, "İsrail Devleti Mahkemeye (UCM) taraf değil ve mahkemenin otoritesini tanımıyor." ifadesini kullandı.

Netanyahu için yakalama kararı başvurusu

UCM Başsavcısı Kerim Han, Netanyahu ve Savunma Bakanı Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

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