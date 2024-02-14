İsrail Savunma Bakanlığı, 20 bin askerin fizik tedavi ve rehabilitasyon biriminde tedavi göreceğini açıkladı

İsrail Savunma Bakanlığı, 7 Ekim'den bugüne 5500'den fazla askerin fizik tedavi aldığını, yıl sonuna kadar ise sakatlanan 20 bin askerin fizik tedavi ve rehabilitasyon biriminde tedavi göreceğini açıkladı.
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığın bünyesindeki fizik tedavi ve rehabilitasyon biriminin yıl sonuna kadar 20 bin asker ve subayı tedavi etmeye hazırlandığını belirtti.
Bakanlık, 7 Ekim'den bugüne sakatlanan 5 bin 500 kadın ve erkek askerin fizik tedavi ve rehabilitasyon birimine başvurduğunu paylaştı.
Son 24 saatte 15 asker daha yaralandı
İsrail Ordu Sözcülüğü, son 24 saatte 6'sı Gazze'deki kara işgalinde, biri ağır 4'ü orta derece toplam 15 askerinin yaralandığını duyurdu.
Gazze'deki İsrail ordusunun kara işgali başlamasından bugüne 1352, 7 Ekim'den bugüne de 2897 askerin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusu, 29'u ağır yaralı, 237'si orta derece olmak üzere toplam 352 askerinin hastanelerde tedavi gördüğünü açıkladı.
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TBMM'de Erzincan'daki maden kazasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi ziyarette bulundu. Mısır ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmalar sonrası iki lider açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönünde girişimler bizim için yok hükmündedir." ifadelerini kullanırken Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise "Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilecek." dedi.
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Erzincan İliç'te yaşanan siyanürlü altın madeni faciasının ardından bölgeye giden yaşam savunucusu Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı. Cezayirlioğlu geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede bir video çekerek "Ellerinizi öpeyim buraya gelin. Burası dünyanın ikinci Çernobil'i" ifadelerine yer vermişti.
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