İsrail Savunma Bakanlığı, 20 bin askerin fizik tedavi ve rehabilitasyon biriminde tedavi göreceğini açıkladı

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İsrail Savunma Bakanlığı, 7 Ekim'den bugüne 5500'den fazla askerin fizik tedavi aldığını, yıl sonuna kadar ise sakatlanan 20 bin askerin fizik tedavi ve rehabilitasyon biriminde tedavi göreceğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığın bünyesindeki fizik tedavi ve rehabilitasyon biriminin yıl sonuna kadar 20 bin asker ve subayı tedavi etmeye hazırlandığını belirtti.

Bakanlık, 7 Ekim'den bugüne sakatlanan 5 bin 500 kadın ve erkek askerin fizik tedavi ve rehabilitasyon birimine başvurduğunu paylaştı.

Son 24 saatte 15 asker daha yaralandı

İsrail Ordu Sözcülüğü, son 24 saatte 6'sı Gazze'deki kara işgalinde, biri ağır 4'ü orta derece toplam 15 askerinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki İsrail ordusunun kara işgali başlamasından bugüne 1352, 7 Ekim'den bugüne de 2897 askerin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, 29'u ağır yaralı, 237'si orta derece olmak üzere toplam 352 askerinin hastanelerde tedavi gördüğünü açıkladı.