İsrail savunma şirketleri GKRY'de faaliyet koşullarını araştırıyor

İsrail savunma sanayisi şirketlerinin, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) mekanizmasından potansiyel olarak faydalanmak amacıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) faaliyet gösterme koşullarını araştırdıkları bildirildi.

Cyprus Mail gazetesinin haberinde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un GKRY'yi ziyareti sırasında Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir araya geldiği anımsatıldı.

Görüşmede, İsrail savunma sanayisi şirketlerinin SAFE programından faydalanması, Rum Yönetimi'nin daha fazla askeri teçhizatla donatılması konularının gündeme geldiği ifade edildi.

GKRY'nin SAFE kapsamında 1,18 milyar avroya kadar finansman almaya hak kazandığı belirtilen haberde, GKRY'ye İsrail savunma sanayisi şirketlerinin yerleşmesi durumunda dahi tedarik sürecinden doğrudan yararlanamayacakları bildirildi.

Haberde İsrail'in, Avrupa'nın savunma pazarına katılmak için Avrupa sanayi ortaklıklarından faydalandığına işaret edilerek, İsrail firması Rafael'in, Alman şirketleri Rheinmetall ve Diehl Defence ile EuroSpike'ta yüzde 20 hisseye sahip olduğu ve bu girişimlerin Avrupa'da füze üretimi yaptıkları kaydedildi.

İsrail'in GKRY'nin en büyük silah tedarikçilerinden biri olduğuna işaret edilen haberde, bu konuda İsrail savunma sanayisi şirketlerinin Rumlar ile ortaklıklar kurabileceği bildirildi.

İsrail'in GKRY'deki Büyükelçiliğinden daha önce yapılan açıklamada, Tel Aviv'in Gazze'ye ve İran'a saldırıları sonrası bazı İsrailli şirketlerin faaliyetlerini Güney Kıbrıs'a kaydırabilecekleri belirtilmişti.