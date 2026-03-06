İsrail, Şeyh İkrime Sabri'yi İfade Vermeye Çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Şeyh İkrime Sabri'yi İfade Vermeye Çağırdı

06.03.2026 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri'yi ifadeye çağırdı, ailesi ve İslam Heyeti kınadı.

İsrail makamlarının, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'yi Kudüs'teki Moscovia Hapishanesinde ifade vermeye çağırdığı bildirildi.

AA muhabirine bilgi veren Aksa İmam Hatibi Sabri'nin ailesine yakın kaynaklar, İsrail makamlarının, Şeyh Sabri'yi Batı Kudüs'te ifade vermeye çağırdığını belirtti.

Şeyh Sabri'nin de soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Moscovia Hapishanesi'ne gittiğini aktaran kaynaklar, çağrılma gerekçesinin bilinmediğini ifade etti.

Bu arada Kudüs Yüksek İslam Heyetinden yapılan açıklamada, 87 yaşındaki Şeyh Sabri'nin soruşturma kapsamında ifade vermeye çağrılması kınandı.

İsrail'in bu tür soruşturmalarla Şeyh Sabri'nin imajını zedelemeyeceği vurgulanan açıklamada, ""Şeyh Sabri bir İslam sembolüdür ve kendisine yapılanlar İslam ümmetinin alimlerine ve din adamlarına yönelik bir saldırıdır." denildi.

Açıklamada, Şeyh Sabri'nin başına gelebilecek her şeyden İsrail hükümetinin sorumlu tutulacağı kaydedildi.

İsrail, son aylarda aleyhinde çeşitli kararla Şeyh Sabri'nin Mescid-i Aksa'ya girişine ve yurt dışına seyahat etmesine yasak getirmişti. İsrail güçleri de birçok kez Şeyh Sabri'nin evine baskınlar yapmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Şeyh İkrime Sabri'yi İfade Vermeye Çağırdı - Son Dakika

Trump: İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu için af çıkarmalı Trump: İsrail Cumhurbaşkanı Netanyahu için af çıkarmalı
Ünlü oyuncu Savaş Satış, aracını bağlatmamak için binlerce liralık ses sistemini çöpe attı Ünlü oyuncu Savaş Satış, aracını bağlatmamak için binlerce liralık ses sistemini çöpe attı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’i görevden aldı Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldı
Ömer Faruk Yurtseven yeniden Amerika’ya döndü Ömer Faruk Yurtseven yeniden Amerika'ya döndü
ABD, Kuveyt’teki büyükelçiliğini kapattı ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini kapattı

18:34
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
18:10
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
Kuveyt petrol üretimini durdurdu
17:07
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan’dan rahatlatan açıklama geldi
Endişe yaratan görüntü: Neyse ki Azerbaycan'dan rahatlatan açıklama geldi
17:04
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 19:02:49. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail, Şeyh İkrime Sabri'yi İfade Vermeye Çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.