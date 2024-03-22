İsrail ordusu, Şifa Hastanesi çevresinde gözaltına aldığı Filistinlilerin yakalanmadığını itiraf etti

POCO C61 Modeli İçin Geri Sayım Başladı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

POCO, sektördeki payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yakında piyasaya sürülmesi beklenen C61 modeli, giriş segmente hitap edecek ve kullanıcıları fiyat ve özellik konusunda üzmeyecek. Son raporlara göre, POCO C61 modeli 4 GB RAM + 64 GB ve 6 GB RAM + 128 GB olmak üzere iki farklı versiyonla gelecek ve sırasıyla 90 ve 120 dolar fiyat etiketlerine sahip olacak. Akıllı telefonda MediaTek Helio G36 işlemci kullanılacak ve Android 14 işletim sistemiyle çalışacak. Ayrıca, POCO C61'in Redmi A3'ün yeniden markalanmış sürümleri olabileceği belirtiliyor. Akıllı telefonun özellikleri de sızdırıldı ve 6,71 inç IPS LCD ekran, 5000 mAh batarya, USB-C bağlantı, yana monte parmak izi tarayıcı gibi özelliklere sahip olacağı görülüyor.