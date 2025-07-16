İsrail Sınırına Takviye Güç Gönderiyor

İsrail ordusu, Suriye'ye yönelik saldırıların ardından sınır hattına takviye güçler göndereceğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Süveyda'da Dürzilerin merkezinde yer aldığı olayların ardından sınırda askeri tahkimat kararı alındı.

İsrail ordusunun "operasyon hedefleri çerçevesinde sınırda gerekli tahkimatları belirlemek üzere durum değerlendirmeleri yaptığı" belirtildi.

İsrail ordusunun, "hem savunma hem saldırı eylemlerine devam edeceği" aktarıldı.

İsrail ordusu, bugün Şam'da hava saldırıları düzenlemişti.

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.