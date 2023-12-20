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İsrail, son 24 saatte Gazze'ye 300'den fazla saldırı düzenledi - Son Dakika
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İsrail, son 24 saatte Gazze'ye 300'den fazla saldırı düzenledi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde 300'den fazla yere saldırı düzenlediğini duyurdu. Ateşkes çağrılarına rağmen saldırılar devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi ve güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatarak bombardımanlarına devam ediyor. Hamas'a ait olduğu iddia edilen hedeflerin vurulduğu belirtildi. Gazze'deki saldırılarda binlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail, son 24 saatte Gazze\'ye 300\'den fazla saldırı düzenledi
20.12.2023 - 11:10,
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İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 300'den fazla yere saldırı düzenlediğini duyurdu.

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik bombardımanlarına devam ediyor.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılarda Gazze'de 300'den fazla yerin bombalandığı bildirildi.

Vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu iddia edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldürüldü, 52 binden fazla kişi de yaralandı.

Kaynak: AA
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