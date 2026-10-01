İsrail sözcüsü, Flydubai sonrası yabancı uçuşlarda güvenliğin artırılacağını savundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail sözcüsü, Flydubai sonrası yabancı uçuşlarda güvenliğin artırılacağını savundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Spielman, Flydubai olayı sonrası İsrail vatandaşlarını taşıyan firmalar için güvenlik çalışması yürütüldüğünü bildirdi. Spielman, yurt dışındaki yaklaşık 1 milyon İsrailli için yabancı şirket seferlerindeki önlemlerin artırılacağını savundu.

İsrail Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Doron Spielman, Flydubai uçağı olayının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ile güvenlik birimlerinin yalnızca İsrail hava yolu şirketlerinin değil, mevcut süreçte İsrail vatandaşlarını taşıyan tüm hava yolu firmalarının güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü bildirdi.

ABD'de yayın yapan Fox News televizyonuna konuşan Spielman, Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve tüm istihbarat operasyonlarının başkanlarıyla bir araya gelerek uçuş ağının tamamını mercek altına aldıklarını söyledi.

Dünyanın dört bir yanında İsraillilerin bulunduğunu ve tatil sezonu dolayısıyla ülke nüfusunun yüzde 10'una denk gelen yaklaşık 1 milyon vatandaşın yurt dışında olduğunu ileri süren Spielman, bu tablonun yalnızca İsrail uçaklarındaki tedbirleri değil, yabancı hava yolu şirketlerinin seferlerindeki güvenlik önlemlerini de en üst düzeye çıkarmayı zorunlu kıldığını belirtti.

Spielman, hedeflerinin yalnızca İsrail merkezli hava yollarını en güvenli hale getirmekle sınırlı olmadığını, İsraillileri ülkeye getiren yabancı şirketlere ait tüm uçuşların da eksiksiz şekilde güvenliğe kavuşturulacağını savundu.

Ne olmuştu?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını aktarmış, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen son haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpit kapısını kırarak içeri girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretler olduğunu" iddia ederken, BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA
UluslararasıBaşbakanlıkHavacılıkPolitikaGüvenlikİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Sergen’in sözleri Nihat’ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın Sergen'in sözleri Nihat'ı delirtti: Hocalığın ile pırtsın, yorumculuk ile tırtsın
13:50
Mehmet Şimşek’ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
Mehmet Şimşek'ten fon mağdurlarına kritik mesaj: En kısa sürede, en yüksek ödeme yapılacak
13:33
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı Hisse alım satımlarına sınır geliyor
Fon krizi sonrası düğmeye basıldı! Hisse alım satımlarına sınır geliyor
13:27
Belge ortaya çıktı Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş
Belge ortaya çıktı! Başsavcılık uyarmasına rağmen TFF dinlememiş
13:13
İsrailli askerlerden pazara baskın Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
İsrailli askerlerden pazara baskın! Filistinli işçilere şiddet uyguladılar
13:09
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
12:47
Fenomenlere büyük operasyon 10 isim gözaltına alındı
Fenomenlere büyük operasyon! 10 isim gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 14:01:44. #.0.3#
SON DAKİKA: İsrail sözcüsü, Flydubai sonrası yabancı uçuşlarda güvenliğin artırılacağını savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei