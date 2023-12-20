İsrail Subayı Gazze\'yi Tehdit Etti

İsrail ordusunda görevli bir subay, " Gazze'nin tamamını Beyt Hanun gibi yapacakları" tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunda 2908'inci taburun bölük komutanı olduğu belirtilen İsrailli asker Yair Ben David'in taburdaki askerlere hitap eden konuşması son günlerde sosyal medyada yer aldı.

Konuşmanın geçtiği yer ve tarihin belirtilmediği videoda, Ben David, 7 Ekim'de acı bir darbe aldıklarını, İsrail halkının onurunun zedelendiğini söyledi.

Ben David, "Şimon ve Levi'nin Nablus'ta yaptığını 2908'inci tabur Beyt Hanun'da yaptı. Ancak görev henüz bitmedi; tamamını Beyt Hanun gibi yapmamız gereken Gazze var. Gazze'nin Beyt Hanun gibi görünmesi gerekiyor." dedi.

Bölük komutanı, "Neden biliyor musunuz? Lübnan'da, Batı Şeria'da ve çevremizde oturup, İsrail halkının onuruna zarar vermenin mümkün olduğunu düşünen bütün bu halklardan duyulan korku artık yeter." diye konuştu.

İlk kısmı bitirdiklerini ancak bunun sadece başlangıç olduğunu belirten Ben David, şunları söyledi:

"Rab'ın yardımıyla geri döneceğiz. Nablus'un tamamı ve İsrail'e baş kaldırmaya cesaret eden her belde, Beyt Hanun gibi olacak ve biz her türlü göreve hazırız."

İsrail güçlerinin karadan Gazze'ye giriş yaptığı ilk bölgelerden biri olan Gazze'nin kuzeyindeki bölgede meydana gelen büyük yıkıma işaret eden Ben David, askerlere hitaben, "Beyt Hanun'da kutsal ve harika bir iş çıkardınız." ifadesini kullandı.