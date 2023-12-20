 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail Subayı Gazze'yi Tehdit Etti - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Subayı Gazze'yi Tehdit Etti

İsrail ordusunda görevli bir subay, Gazze'nin tamamını Beyt Hanun gibi yapacakları tehdidinde bulundu. İsrailli asker Yair Ben David'in taburdaki askerlere hitap ettiği konuşma sosyal medyada yayımlandı. Ben David, Gazze'nin Beyt Hanun gibi görünmesi gerektiğini belirterek, İsrail halkının onuruna zarar veren herkesin korkması gerektiğini söyledi.

İsrail Subayı Gazze\'yi Tehdit Etti
20.12.2023 - 16:55,
Abone Ol

İsrail ordusunda görevli bir subay, " Gazze'nin tamamını Beyt Hanun gibi yapacakları" tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunda 2908'inci taburun bölük komutanı olduğu belirtilen İsrailli asker Yair Ben David'in taburdaki askerlere hitap eden konuşması son günlerde sosyal medyada yer aldı.

Konuşmanın geçtiği yer ve tarihin belirtilmediği videoda, Ben David, 7 Ekim'de acı bir darbe aldıklarını, İsrail halkının onurunun zedelendiğini söyledi.

Ben David, "Şimon ve Levi'nin Nablus'ta yaptığını 2908'inci tabur Beyt Hanun'da yaptı. Ancak görev henüz bitmedi; tamamını Beyt Hanun gibi yapmamız gereken Gazze var. Gazze'nin Beyt Hanun gibi görünmesi gerekiyor." dedi.

Bölük komutanı, "Neden biliyor musunuz? Lübnan'da, Batı Şeria'da ve çevremizde oturup, İsrail halkının onuruna zarar vermenin mümkün olduğunu düşünen bütün bu halklardan duyulan korku artık yeter." diye konuştu.

İlk kısmı bitirdiklerini ancak bunun sadece başlangıç olduğunu belirten Ben David, şunları söyledi:

"Rab'ın yardımıyla geri döneceğiz. Nablus'un tamamı ve İsrail'e baş kaldırmaya cesaret eden her belde, Beyt Hanun gibi olacak ve biz her türlü göreve hazırız."

İsrail güçlerinin karadan Gazze'ye giriş yaptığı ilk bölgelerden biri olan Gazze'nin kuzeyindeki bölgede meydana gelen büyük yıkıma işaret eden Ben David, askerlere hitaben, "Beyt Hanun'da kutsal ve harika bir iş çıkardınız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Beyt Hanun, İsrail, Gazze, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Subayı Gazze'yi Tehdit Etti - Son Dakika


17:32
Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16
Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07
Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:38
Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
16:35
9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:35
Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
16:14
Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika
17:32 Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07 Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:38 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
16:35 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:35 Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
16:14 Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü
15:54 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49 Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 18:15:21. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Subayı Gazze'yi Tehdit Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement