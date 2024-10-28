İsrail, Sur'a İkinci Hava Saldırısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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İsrail, Sur'a İkinci Hava Saldırısını Gerçekleştirdi

İsrail, Sur\'a İkinci Hava Saldırısını Gerçekleştirdi

İsrail, Lübnan'ın Sur bölgesine yönelik ikinci saldırısını gerçekleştirerek hedefleri vurdu.

28.10.2024 18:28
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(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur şehrine yönelik ikinci saldırının ayrıntılarını açıkladı.

Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılara ilişkin İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Adraee'den açıklama geldi. Sözcü Adraee, "IDF, Güney Lübnan'daki Sur bölgesindeki silah depoları, tanksavar füzeleri, askeri binalar ve Aziz birliği de dahil olmak üzere çeşitli Hizbullah askeri birimlerinin keşif alanları ve Hizbullah'ın terörist hedeflerine saldırdı" ifadelerine yer verdi.

Sözcü Adraee saldırıdan önce yaptığı açıklamayla, Sur kentinin bazı bölgelerinde yaşayanlara derhal kenti terk etmelerini söyleyerek buradaki Hizbullah hedeflerine saldıracağı uyarısında bulunmuş, kıyı kentinde hedef alınan bölgeleri harita üzerinden işaretleyerek bölge sakinlerini "kuzeye yönelmeye" çağırmıştı. Adraee'nin açıklamasından sonra Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur şehri İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından hedef alındı.

Lübnan devlet medyasında yer alan haberlerde, ise "Düşman uçakları, İsrail'in Sur kentine yönelik uyarısının ardından ilk saldırısını gerçekleştirdi ve bir apartman dairesini hedef aldı" denildi. Lübnan medyası, kente yönelik "bir dizi saldırı" gerçekleştirildiğini bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, günün erken saatlerinde Sur kentindeki Raml mahallesini hedef alan ilk İsrail hava saldırısında 7 kişinin öldüğünü, 17 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Sur, Son Dakika

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