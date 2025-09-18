İsrail ordusunun, Suriye'nin Kuneytra ilinin kırsalında düzenlediği gece baskınında 4 sivili alıkoyduğu bildirildi.
Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre İsrail, insansız hava araçlarının desteğiyle Kuneytra'ya bağlı Ofanya, Han Arnabeh ve Cebbata El Haşab köylerine girdi.
İsrail ordusu, bu köylere düzenlediği baskınlarda 4 sivili alıkoydu.
Öte yandan, İsrail ordusundan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Güncel › İsrail, Suriye'de 4 Sivili Alıkoydu - Son Dakika
