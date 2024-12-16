İsrail, Suriye'de Hava Saldırıları Düzenledi

ŞAM, 16 Aralık (Xinhua) -- İsrail savaş uçakları, Suriye'deki eski askeri mühimmat depolarını hedef alan çok sayıda hava saldırısı düzenledi.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, İsrail pazar günü geç saatlerde düzenlediği saldırılarda Zama yakınlarındaki 107. Tabur'da füze üslerini ve Tartus kırsalında silah depolarını hedef aldı.
İsrail'e ait bir savaş uçağı ayrıca akşam saatlerinde Suriye'nin doğusunda yer alan Deyrizor Askeri Havalimanı'ndaki radar tesislerini vurdu.
Öte yandan İsrail savaş uçaklarının pazar günü erken saatlerde Şam kırsalındaki dağların içine inşa edilmiş eski mühimmat depolarını hedef almasıyla bir dizi güçlü patlama meydana geldi.
Saldırı kaynaklı herhangi bir can kaybı bildirilmedi.
Suriye'nin yeni yönetimi ülkedeki güvenlik durumunu istikrara kavuşturmaya çalışırken, İsrail 8 Aralık'ta Suriye'nin eski yönetiminden kalma askeri tesis ve mühimmatları hedef alan bir dizi operasyon başlatmıştı.
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