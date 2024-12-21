İsrail, Suriye'de Protestocuya Ateş Açtı - Son Dakika
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İsrail, Suriye'de Protestocuya Ateş Açtı

İsrail, Suriye\'de Protestocuya Ateş Açtı

İsrail ordusu, Dera'daki protestoda bir göstericiyi bacağından vurdu. Olayın nedeni 'tehdit' olarak açıklandı.

21.12.2024 13:13
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(ANKARA) - İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Dera bölgesindeki bir sınır köyünde dün İsrail'in faaliyetlerini protesto eden bir göstericiyi bacağından vurarak yaraladığını açıkladı.

Yerel medya, Mahir el Hüseyin isimli bir kişinin dün Dera'daki Maariyah köyünde toplanan ve İsrail'in bölgedeki askeri varlığına son verilmesini talep eden protestocular arasında yer aldığını ve İsrail birlikleri tarafından açılan ateş sonucu bacağından yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Askerler bir tehdit tespit ettikten sonra, tehdide karşı standart operasyon prosedürlerine uygun olarak hareket ettiler. Protestocu bacağından vuruldu" ifadelerine yer verildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) da gelişmeleri doğrularken İsrail askerlerinin, BM kontrolündeki tampon bölgenin güney noktasının hemen dışında kalan Maariyah köyündeki bir kışlada konuşlandığını ve İsrail güçlerinin kışladan göstericilere ateş açtığını belirtti.

Suriye'de rejim değişiklşğinin ardından İsrail, Suriye'deki askeri tesislere yüzlerce hava saldırısı düzenledi. SOHR İsrail'in 8 Aralık'tan bu yana Suriye'ye düzenlediği hava saldırıların sayısının 500'ü geçtiğini duyurdu.

İsrail, Esad yönetiminin devrilmesinden bu yana; Golan Tepeleri ve ötesindeki tampon bölgeye de asker gönderirken bunun savunma amacıyla geçici bir önlem olduğunu savundu. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu salı günü yaptığı açıklamada İsrail güçlerinin "İsrail'in güvenliğini sağlayacak başka bir düzenleme bulunana kadar" Suriye sınırındaki tampon bölgede ve özellikle Hermon Dağı'nın zirvesinde kalacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

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