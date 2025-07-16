İsrail-Suriye İlişkileri Yeniden Değerlendiriliyor - Son Dakika
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İsrail-Suriye İlişkileri Yeniden Değerlendiriliyor

16.07.2025 18:11
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İsrail, Suriye ile iletişimi kesti, ABD ile koordinasyon halinde ilişkilerini gözden geçiriyor.

Tel Aviv yönetiminin Şam ile ilişkilerini yeniden değerlendirmek üzere ABD ile "koordinasyon halinde" olduğu ancak bu süreçte İsrail'in Suriye ile "her türlü iletişimi kestiği" iddia edildi.

Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath televizyonunun İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "İsrail'in Suriye hükümetiyle her türlü iletişimi kestiği" ileri sürüldü.

Tel Aviv yönetiminin, Suriye hükümetiyle ilişkilerini yeniden değerlendirdiği belirtilen haberde, İsrail'in ABD ile koordinasyon halinde olduğu kaydedildi.

Suriye ordusunun Süveyda kentine yönelik operasyonunda "İsrail ile koordinasyon sağladığı ancak aralarındaki uzlaşıyı ihlal ettiği" öne sürüldü.

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.

Son olarak, İsrail ordusu bugün Suriye'nin başkenti Şam'a çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail-Suriye İlişkileri Yeniden Değerlendiriliyor - Son Dakika

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