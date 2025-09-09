İsrail, Suriye\'nin Humus\'una Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin orta kesimlerdeki Humus iline hava saldırısı düzenledi. Kentte şiddetli patlama sesi duyuldu.
İsrail, Orta Doğu'da terör estirmeye devam ediyor. Lübnan, Yemen ve Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail ordusu, Suriye'ye saldırdı.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Humus çevresini hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırıda Humus çevresinde yer alan bir askeri noktadaki hava savunma sistemleri vuruldu.
Yerel kaynaklara göre, Suriye'nin sahil bölgesindeki Lazkiye ilinde de şiddetli patlama sesi duyuldu.
