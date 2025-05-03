İsrail Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi

(ANKARA)- İsrail Savunma kuvvetleri Suriye'ye yönelik saldırılarda bir askeri alanı, uçaksavar toplarını ve karadan havaya füze altyapısını vurduğunu açıkladı.

Suriye devlet haber ajansı, İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin başkenti Şam ile Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine hava saldırıları düzenlediğini ve Suriye'nin kuzeybatısındaki Hama vilayetine bağlı Shtaha köyünü vurduğunu bildirdi.

Yapılan saldırılara ilişkin İsrail Savunma Kuvvetleri(İDF) yaptığı açıklamada Suriye'de bir askeri alanı, uçaksavar toplarını ve karadan havaya füze altyapısını vurduğunu doğruladı.

Ayrıca, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bildirdiğine göre, İsrail, Harasta Askeri Hastanesi yakınlarındaki bir askeri karakol da dahil olmak üzere Harasta'nın doğu banliyösünü çevreleyen bölgeyi hedef alan en az 10 hava saldırısı düzenlendi.

Suriye devlet televizyonu Al-Ikhbariyah, hava saldırılarının önemli maddi hasara yol açtığını ancak Cuma akşamı itibariyle teyit edilmiş bir ölüm olmadığını ve olay yerine ambulans ve sivil savunma ekiplerinin sevk edildiğini bildirdi.

İsrail'in ulusal yayın kuruluşu ise Cuma günü İsrail hükümetinin Suriye'de askeri tesisler ve yeni Suriye yönetimine bağlı yerler de dahil olmak üzere yeni hedeflerin vurulmasını onayladığını bildirdi. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz'ın yeni hedefleri onayladığı belirtti.