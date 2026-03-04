İsrail, Tahran'daki Hava Savunma Sistemlerini İmha Etti - Son Dakika
İsrail, Tahran'daki Hava Savunma Sistemlerini İmha Etti

04.03.2026 17:13
İsrail, Mihrabad Havalimanı'ndaki hava savunma sistemlerine hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da yer alan Mihrabad Havalimanı'ndaki hava savunma sistemlerini imha ettiklerini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kısa süre önce İsrail jetlerinin düzenlediği hava saldırısında Mihrabad Havalimanı'nın hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, hedef alındığı duyurulan Mihrabad Havalimanı'nın görseli de paylaşıldı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Tahran, İsrail, Güncel, Son Dakika

17:15
