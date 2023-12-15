İsrail Tank Komutanı Gazze\'deki Çatışmalarda Öldürüldü

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda, bir tank komutanının öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 9. Tugay'da tank komutanı olan Shai Uriel Pizim'in (23) Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 118'i Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 449'a yükseldi.