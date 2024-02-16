Filistin Kızılayı: İsrail tankları El-Emel Hastanesi'ni hedef aldı - Son Dakika
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Filistin Kızılayı: İsrail tankları El-Emel Hastanesi'ni hedef aldı

Filistin Kızılayı: İsrail tankları El-Emel Hastanesi\'ni hedef aldı

Filistin Kızılayı, İsrail tanklarının Gazze Şeridi'ndeki El-Emel Hastanesi'nin ikinci katını hedef aldığını belirtti. İsrail tankları hastanenin kapılarında konuşlanmış durumda ve yardım malzemelerinin girişine izin vermiyor.

16.02.2024 14:11  Güncelleme: 14:13
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Filistin Kızılayı, İsrail tanklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan El-Emel Hastanesi'nin ikinci katını hedef aldığını belirtti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail tanklarının Han Yunus kentinde bulunan Emel Hastanesi'nin kapılarında konuşlandığı ifade edildi.

İsrail tanklarının hastanenin ikinci katını hedef aldığı, saldırıda yaralanan olmadığı ancak hemşirelere ait 2 odada ağır hasar oluştuğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca kapılara konuşlanan İsrail tanklarının, hastaneye herhangi bir yardım veya lojistik malzeme girişine izin vermediği vurgulandı.

Kaynak: AA

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