İsrail Tarım Bakanı Batı Şeria'daki Filistinlilerin yerinden edilmesini savundu

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İsrail Tarım Bakanı Avi Dichter, "geniş çaplı" saldırı başlattıkları işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi gerektiğini savundu.

Ordu Radyosuna konuşan, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud üyesi Dichter, İsrail'in Batı Şeria'daki "tehdide karşı Gazze'deki gibi muamele etmesi gerektiğini" ifade ederek, buradaki Filistinlilerin de "topluca zorla yerinden edilmesi" gibi tüm adımların atılmasını isteyen Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a destek çıktı.

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'in eski direktörü olan Dichter, Batı Şeria'daki sivillerin zorla yerinden edilmesi ve bölgedeki askeri faaliyetlerin yoğunlaştırılmasını talep ederek, "İnsanları (bölgeden) çıkarmamız gerekirse ne olursa olsun çıkaracağız." dedi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda en az 9 kişi öldü

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda en az 9 Filistinlinin öldüğü, bazılarının durumu kritik, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlemişti.

Ordu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar yapmıştı.

-Katz'dan Batı Şeria'daki mülteci kamplarına Gazze'deki gibi muamele etme çağrısı

Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkerim mülteci kamplarına baskın başlatması ardından, ülkesinin Batı Şeria'daki "tehdide karşı Gazze'deki gibi muamele etmeleri gerektiğini" savunarak buradaki Filistinlilerin de "Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmesi" gibi tüm adımların atılması gerektiğini iddia etmişti.

Katz, "bunun her şey için bir savaş olduğunu ve kazanmaları gerektiğini" dile getirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 662 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki kentler ve buradaki mülteci kampları, 7 Ekim'den beri İsrail'in yoğun şiddetine ve bölgede sivil halkın cezalandırıldığı altyapı yıkımına maruz kalıyor.

Uluslararası hukuk uzmanları, İsrail ordusunun işgal ettiği Batı Şeria'da 7 Ekim'den sonra düzenlediği 60 kadar hava saldırısının "işgalci gücün yükümlülüklerine aykırı" olduğunu belirtiyor.

İsrail 7 Ekim'den itibaren uluslararası hukuka aykırı biçimde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarının gasbına hız vermişti.

Filistin topraklarının ve haklarının gasbedilmesinin öncülüğünü yapan aşırı sağcı figürlerin kritik roller aldığı Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, Batı Şeria'da 10 bin dönümden fazla Filistin toprağını tek taraflı "gasbettiklerini" duyurmuştu.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Batı Şeria'da Filistin topraklarını birbirinden ayıracak Filistinlilerden gasbedilen topraklarda İsrailliler için yeni yasa dışı yerleşim yerleri planlarını açıklamıştı.