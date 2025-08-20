İsrail, Tek Gözünü Kaybeden Gazeteciyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
İsrail, Tek Gözünü Kaybeden Gazeteciyi Gözaltına Aldı

20.08.2025 19:11
İsrail güçleri, Batı Şeria'da yaralı gazeteci Muaz Amarine'yi gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da daha önce ateş açarak gözünden yaraladığı 38 yaşındaki Filistinli gazeteci Muaz Amarine'yi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerlerinin kurşunuyla tek gözünü kaybeden gazeteci Amarine, Batı Şeria'nın Beytullahim ve El Halil kentleri arasında aracıyla seyir halindeyken İsrail özel kuvvetleri tarafından durduruldu.

İsrail güçlerince gözaltına alınan Amarine, bilinmeyen bir yere götürüldü.

Filistinli gazeteci Amarine'nin 2019 yılında üzerinde "Press" yazılı yelek bulunmasına rağmen İsrail askerlerinin plastik mermiyle açtığı ateş sonucu tek gözünü kaybettiği aktarıldı.

Amarine'nin 16 Ekim 2023'te gözaltına alındığı, tıbbi ihmal nedeniyle sağlık durumunun kötüleşmesine rağmen "idari tutuklu" olarak cezaevine gönderildiği ancak 9 ay sonra Temmuz 2024'te serbest bırakıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

