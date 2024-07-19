İsrail, Tel Aviv'deki İHA saldırısını tespit etti ancak imha etmedi - Son Dakika
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İsrail, Tel Aviv'deki İHA saldırısını tespit etti ancak imha etmedi

İsrail ordusu, Tel Aviv'e düzenlenen İHA saldırısında insansız hava aracını tespit etti ancak tehdit olarak algılanmadığı için imha etmedi. İsrail Hava Kuvvetleri, saldırıyı ön soruşturmasını tamamladı ve hava radar sistemlerinin İHA'yı tespit ettiği ancak saldırı sirenlerinin çalmadığı ve İHA'nın imha edilmediği belirtildi. İsrail Hava Kuvvetleri, olayın ciddi bir hata olduğunu kabul etti. Saldırıda kullanılan hava unsurunun uzun menzilli bir dron olduğu ve Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

19.07.2024 09:31
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İsrail ordusunun, Tel Aviv'e düzenlenen saldırıdaki insansız hava aracını (İHA) tespit ettiği ancak tehdit olarak algılanmadığı için imha etmediği bildirildi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre İsrail Hava Kuvvetleri, Tel Aviv'e düzenlenen ve bir kişinin öldüğü İHA saldırısı hakkındaki ön soruşturmasını tamamladı.

Hava radar sistemlerinin İHA'yı tespit ettiği ancak "tehdit" olarak sınıflandırmadığı, bu nedenle saldırı sirenlerinin çalmadığı ve İHA'nın imha edilmediği aktarıldı.

İsrail Hava Kuvvetlerinin, İHA'nın vurulması gerektiğini, olayın ciddi bir "hata olduğunu" kabul ettiği kaydedildi.

Saldırıda kullanılan hava unsurunun "uzun menzilli bir dron olduğu, saatlerce alçak irtifada uçtuğu, deniz yönünden gelerek Tel Aviv'de patladığı" belirtildi.

İsrail ordusunun, saldırıyı üstlenen Yemen'deki İran destekli Husilere işaret etmemesi ise dikkati çekti.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde ABD Büyükelçiliği yakınlarında yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana geldi. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralandı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıkladı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in "tehlikeli bölge" olduğunu duyurdu.

Yemen'deki Husiler, geçmişte de Gazze'ye saldırıları karşısında İsrail'e doğru insansız hava aracı ve füzelerle saldırı düzenlediğini açıklamış ve bu saldırıların görüntülerini paylaşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Tel Aviv'deki İHA saldırısını tespit etti ancak imha etmedi - Son Dakika

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