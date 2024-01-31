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İsrail, toplu mezarlarda defnedilen 100 Filistinlinin cenazesini teslim etti - Son Dakika
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İsrail, toplu mezarlarda defnedilen 100 Filistinlinin cenazesini teslim etti

İsrail, toplu mezarlarda defnedilen 100 Filistinlinin cenazesini teslim etti

İsrail güçleri, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan teslim ettiği kimliği belirlenmemiş yaklaşık 100 Filistinlinin cenazesini toplu mezar açılarak defnetti. İsrail askerleri, çoğunluğu çürümüş halde olan cenazeleri soğutucu araçla teslim etti. Cenazelerin bir kısmının İsrail askerlerinin mezarları tahrip ederek çıkardığı, bazılarının ise Gazze'deki saldırılarda öldürülen Filistinlilere ait olduğu belirtildi. Savaş sonrasında cesetlerin kimliklerini belirlemek için DNA testi yapılacağı ifade edildi. Cenaze namazları kılınan Filistinlilerin naaşları, mavi plastik poşetlere konularak toplu mezara defnedildi.

31.01.2024 11:15  Güncelleme: 11:19
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İsrail güçlerinin Gazze'nin güneydoğusundaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan teslim ettiği kimliği belirlenmemiş yaklaşık 100 Filistinlinin cenazesi toplu mezar açılarak defnedildi.

Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, ellerinde tuttukları yaklaşık 100 Filistinlinin cenazesini, büyük bir soğutucunun olduğu araçla Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan teslim etti.

Bunlardan bir kısmının İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki işgali sırasında mezarları tahrip ederek çıkardığı cenazeler olduğu, bazılarının ise Gazze'deki saldırılar sırasında öldürülen Filistinlilere ait olduğu; naaşların kimisinin tam, kimisinin yarım, kimisinin ise parçalar halinde getirildiği aktarıldı.

Çok sayıda cesedin neredeyse tamamen çürümüş halde geldiği; fotoğraflarının çekilip yaralı bölgelerinin belgelendiği bilgisi paylaşıldı.

Şu anki şartlar elvermese de savaş bittikten sonra naaşların kimliğini belirlemek için cesetlerin DNA'sının yeniden inceleneceği belirtildi.

Cenaze namazları kılınan yaklaşık 100 Filistinlinin naaşı, mavi plastik poşetlere konularak Refah kentinde tek sıra halinde toplu mezara defnedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de birçok mezarı açtığı ve kabristanları tahrip ettiği ortaya çıkmıştı. Son olarak İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi çevresindeki mezarlığı tahrip etmişti.

Mezarlıkta çok sayıda kabrin yıkıldığı ve bazı cenazelerin ortaya saçıldığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, toplu mezarlarda defnedilen 100 Filistinlinin cenazesini teslim etti - Son Dakika


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