İsrail Tulkerim'de 104 Bina Yıkımına Karar Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Tulkerim'de 104 Bina Yıkımına Karar Verdi

30.06.2025 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Tulkerim Mülteci Kampı'nda 104 bina yıkılacak, vali acil müdahale çağrısı yaptı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kenti ve kamplarına saldırını sürdüren İsrail'in, Tulkerim Mülteci Kampı'nda 104 binanın daha yıkılmasına karar verdiği bildirildi.

Tulkerim Valisi Abdullah Kemyil, İsrail'in Tulkerim kenti ve kampında uyguladığı yıkıma ilişkin açıklamada bulundu.

"İsrail makamları, Tulkerim kampındaki 104 binanın yıkılmasına karar verdi." diyen Filistinli Vali, uluslararası topluma, insan hakları kuruluşlarına ve uluslararası kurumlara, İsrail'in bu yıkım kararını engellemek için "acil müdahale etme" çağrısında bulundu.

Kemyil, İsrail'in Tulkerim kampını tamamen yıkma niyetinde olduğunu belirterek, İsrail ordusunun Tulkerim ve Nur Şems kampları ile Tulkerim kenti ve kentteki bölgelere yönelik son saldırılarına dikkati çekti.

İsrail'in günlük saldırıları, kuşatması ve baskınlarının Tulkerim ve Nur Şems kampları sakinlerinin hayatını daha da kötüleştirdiğini vurgulayan Kemyil, İsrail saldırganlığının bu iki kampta geniş bir yıkıma ve Filistinlilerin göçe zorlanmasına sebep olduğunu kaydetti.

Kemyil, İsrail saldırganlığı ile yıkım ve tahrip etme suçlarının durdurulmasının altını çizerek, bunun uluslararası insancıl hukuku, insan hakları yasalarını ve uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğini vurguladı.

İsrail, Tulkerim ve Nur Şems kamplarına aylardır saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusunun Tulkerim kampına yönelik saldırılarını 155, Nur Şems kampına yönelik saldırılarını da 142 gündür devam ettirdiğine dikkati çeken Kemyil, İsrail'in sistematik yıkım ve tahrip etme ile Filistinlileri göçe zorlama uygulamalarının "hayatın her alanında şiddetli acılara yol açtığını" vurguladı.

İsrail saldırganlığının durdurulması için somut ve etkili adımlar atılması çağrısı yapan Kemyil, "Uluslararası toplumun sessizliği işgalci İsrail'i suçlarını sürdürmeye teşvik ediyor." ifadesini kullandı.

İsrail saldırıları sebebiyle Tulkerim ve Nur Şems kamplarından 5 binden fazla aile yerinden edildi, bölgedeki 400 bina tamamen yıkılırken, 2 bin 573 bina ise kısmi yıkıma maruz kaldı.

Kampların girişini bariyerlerle kapatmaya devam eden İsrail ordusu, bu iki kampı "hayattan mahrum alana" dönüştürüyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Bu sürede en az 986 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 17 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Tulkerim'de 104 Bina Yıkımına Karar Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
99. Gazi Koşusu’nu jokeyliğini Ahmet Çelik’in yaptığı “Cutha“ kazandı 99. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Cutha" kazandı
Türkiye yangınlarla boğuşuyor Gelen görüntüler yürek burktu Türkiye yangınlarla boğuşuyor! Gelen görüntüler yürek burktu
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi Bakandan sert yanıt İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi! Bakandan sert yanıt
Kremlin’den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir Kremlin'den İran uyarısı: Dünya cehenneme dönüşebilir
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
Isparta’da köylüyü isyan ettiren su projesi Bastonlarıyla barikatları aştılar Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar
İstanbul’da orman yangını Aydos’tan alevler yükseldi İstanbul'da orman yangını! Aydos'tan alevler yükseldi
Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı Boşanmak isteyen karısının aracını kundakladı
Akdeniz’de 3.8 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı Trump: İran saldırılarının istihbarat raporlarını sızdıran Demokratlar yargılanmalı

15:26
Kılıçdaroğlu’ndan kendisi hakkında yapılan olay paylaşıma ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan kendisi hakkında yapılan olay paylaşıma ilk yorum
14:29
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
14:26
Hatay’da yangın felaketi Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
12:02
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
11:28
CHP’nin kurultay davası 8 Eylül’e ertelendi
CHP'nin kurultay davası 8 Eylül'e ertelendi
23:20
İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı 43 kişi hayatını kaybetti
İsrail, 19 evi içindeki insanlarla birlikte yıktı! 43 kişi hayatını kaybetti
23:14
Hindistan’da dini törende izdiham: 3 ölü, 50’den fazla yaralı
Hindistan'da dini törende izdiham: 3 ölü, 50'den fazla yaralı
23:06
Manisa’daki orman yangınına neden olan kişi tutuklandı
Manisa'daki orman yangınına neden olan kişi tutuklandı
22:51
İzmir’deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
İzmir'deki orman yangını haberlerini izlerken alevleri kapısında buldu
22:37
Yılmaz Tunç: İzmir Buca’daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
Yılmaz Tunç: İzmir Buca'daki orman yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
22:16
Beşiktaş, David Jurasek’i kadrosuna kattığını açıkladı
Beşiktaş, David Jurasek'i kadrosuna kattığını açıkladı
22:09
Diyarbakır’da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
Diyarbakır'da kardeşi tarafından vurulan genç hayatını kaybetti
21:41
Bakan Yumaklı İzmir’de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor
Bakan Yumaklı İzmir'de yangın bölgesinde: 3 noktada yangınlar devam ediyor
21:26
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu Kahreden ’borsa’ detayı
Esenyurt’ta 2 gündür haber alınamayan adam boş arazide ölü bulundu! Kahreden 'borsa' detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2025 16:01:11. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Tulkerim'de 104 Bina Yıkımına Karar Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.