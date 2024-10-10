İsrail, Tulkerim'e Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Tulkerim'e Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim bölgesine hava saldırıları düzenleyerek çatışmalara yol açtı.

10.10.2024 22:46
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim'in birçok bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava araçlarıyla (İHA), Tulkerim kentinin doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı ve Zenabe beldesi başta olmak üzere birçok bölgesine hava saldırısı düzenlendi.

Saldırıların gerçekleştirildiği bölgelere sağlık ekipleri yönlendirildi.

İsrail askerleri, Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek kampı kuşatma altına aldı. Bunun üzerine İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışmalar çıktı. Kampın girişindeki İsrail buldozerinin yanında patlayıcı infilak ettirildi.

İsrail ordusuna ait buldozerler, kampın sokaklarına ve altyapısına zarar verdi.

İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri de İsrail'e ait askeri araçların yakınında el yapımı patlayıcıların infilak ettirildiğini duyurdu.

Kampın tüm girişlerine İsrail askeri araçları konuşlandırılırken, kamptan giriş çıkışlara ise izin verilmiyor.

Kaynak: AA

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