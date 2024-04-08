İsrail, Türkiye'nin Ürdün ile koordinasyon halinde Gazze'ye yardım ulaştırmasına olumsuz yanıt verdi

İsrail'in, Türkiye'nin Ürdün ile koordinasyon halinde, Türk kargo uçaklarıyla Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmasına olumsuz yanıt verdiği bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail, Türkiye'nin İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne, Ürdün ile koordinasyon halinde Türk kargo uçaklarıyla yardım ulaştırmasına olumsuz yanıt verdi.
Kaynaklar, bir süredir bazı ülkelerce Ürdün hava sahası kullanılarak Gazze'ye yardım ulaştırıldığını ve bu konudaki tüm koordinasyonu Ürdün'ün yürüttüğünü belirterek, yardım uçaklarının İsrail tarafından hedef alınmaması için bir "anlayış" olması gerektiğinin altını çizdi.
Türkiye'nin, daha önce bu yolla Gazze'ye ulaştırılmak üzere Ürdün'e yardım malzemesi ve paraşüt ilettiğini hatırlatan kaynaklar, bu kez yine Ürdün ile koordinasyon halinde Türk kargo uçaklarının yardım ulaştırmasının söz konusu olduğunu ancak buna İsrail tarafından olumsuz yanıt geldiğini kaydetti.
Kaynaklar, uçağa yönelik fiili bir engellemenin söz konusu olmadığını da vurguladı.
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