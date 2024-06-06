İsrail ordusu Han Yunus'ta bir eve hava saldırısı düzenledi, 8 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail ordusu Han Yunus'ta bir eve hava saldırısı düzenledi, 8 Filistinli öldü

İsrail ordusu Han Yunus\'ta bir eve hava saldırısı düzenledi, 8 Filistinli öldü

İsrail ordusuna ait bir savaş uçağı, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 8 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırıda ev tamamen yıkıldı ve çevredeki diğer evlerde de hasar meydana geldi. Sivil savunma ekipleri, enkaz altında kaybolan kişileri arama çalışmalarını sürdürüyor.

06.06.2024 19:07
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İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 8 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesinden bir sağlık yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Han Yunus'ta bir eve düzenlediği saldırıda ölen 8 kişinin cenazesinin yanı sıra çok sayıda yaralının hastaneye getirildiğini söyledi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Han Yunus'ta "Muharib" ailesine ait bir evi hedef aldığını ifade etti.

Saldırıda evin tamamen yıkıldığını, çevredeki diğer evlerde de hasar oluştuğunu belirten görgü tanıkları, sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kaybolan kişileri arama çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Han Yunus'ta bir eve hava saldırısı düzenledi, 8 Filistinli öldü - Son Dakika

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