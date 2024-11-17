İsrail Uçağının Türk Hava Sahası Talebi Reddedildi - Son Dakika
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İsrail Uçağının Türk Hava Sahası Talebi Reddedildi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un uçağı için Türk hava sahası kullanma talebi kabul edilmedi.

17.11.2024 20:16
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un uçağının Türk hava sahasını kullanma talebi reddedildi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, İsrail makamları, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılacak Herzog'un uçağı için Türk hava sahasını kullanmak istedi.

Türk yetkililer, İsrail makamlarının yaptığı başvuruyu reddetti.

İsrail basınında Herzog'un, "güvenlik endişeleri" nedeniyle Azerbaycan ziyaretini iptal ettiği yönünde haberler yer almıştı.

Kaynak: AA

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