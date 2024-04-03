İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, Şabak'ı eleştirerek Netanyahu'nun güvenliğini talep etti

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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'i (Şabak) eleştirerek, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ailesinin güvenliğinin sağlanmasını talep etti.

Ben-Gvir, hükümetin istifa etmesi, erken seçim yapılması ve Hamas hareketiyle bir esir takası anlaşması imzalanması talebiyle bu gece düzenlenen protestolar sırasında göstericilerin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ikametgahı yakınındaki polis bariyerlerini aşmaya çalışmasına ilişkin X platformundan açıklamada bulundu.

Geçen hafta Şabak Direktörü Ronen Bar'ı Başbakan'ın güvenliğini hafife almaması konusunda uyardığını ve talebinin reddedildiğini aktaran Ben-Gvir, "Şabak'ı derhal uyanmaya ve Başbakan'ın ve ailesinin güvenliğini ciddiye almaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Ben-Gvir, binlerce kişinin Başbakanlık konutu alanına hücum etmesinin ve Şin Bet'in buna göz yummasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları ve hükümet karşıtı gruplardan oluşan binlerce protestocu, bu gece Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki evinin önünde hükümeti protesto ederken polis ile karşı karşıya gelmişti.

Polis saflarına meşale atılması üzerine çıkan olaylarda bir polis yaralanmış, 3 gösterici gözaltına alınmıştı.

Batı Kudüs'te 31 Mart akşamı yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı hükümet karşıtı protestolarda, göstericiler otoyolda trafiği kesmiş, ateş yakmış, polisle karşı karşıya gelmişti.

Gösterilerin ardından bazı gruplar İsrail Meclisi önünde yüzlerce çadır kurarak burada kalmaya başlamıştı.

Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesini talep eden protesto organizatörü gruplar, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde dört gün boyunca çadırlarda kalacaklarını ve gösterilerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

Protesto grupları, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları 6 aydır devam ederken ve Gazze'deki İsrailli esirler evlerine dönemezken Meclisin ara tatile girmesini eleştirmişti.

Netanyahu üzerinde baskı artıyor

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil olmak üzere Netanyahu hükümetinin üst düzey isimleri, esirlerin İsrail'in birinci önceliği olmaması gerektiğini ve Hamas'ı yok etmenin daha önemli olduğunu savunuyor.

Sosyal medyada Netanyahu destekçileri tarafından saldırıya uğradıklarını iddia eden bazı esir yakınları, esirlerin salıverilmesi için hükümete çağrıda bulundukları gösterilerde fiziksel saldırıya uğradıklarını da belirtmişti.