YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, Şabak'ı eleştirerek Netanyahu'nun güvenliğini talep etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, Şabak'ı eleştirerek Netanyahu'nun güvenliğini talep etti

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'i eleştirerek, Başbakan Netanyahu ve ailesinin güvenliğinin sağlanmasını talep etti. Ben-Gvir, protestolar sırasında göstericilerin Netanyahu'nun ikametgahı yakınındaki polis bariyerlerini aşmaya çalışmasına ilişkin açıklamada bulundu. Ben-Gvir, Şin Bet'in Başbakan'ın güvenliğini ciddiye alması gerektiğini vurguladı.

03.04.2024 01:17  Güncelleme: 01:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'i (Şabak) eleştirerek, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ailesinin güvenliğinin sağlanmasını talep etti.

Ben-Gvir, hükümetin istifa etmesi, erken seçim yapılması ve Hamas hareketiyle bir esir takası anlaşması imzalanması talebiyle bu gece düzenlenen protestolar sırasında göstericilerin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki ikametgahı yakınındaki polis bariyerlerini aşmaya çalışmasına ilişkin X platformundan açıklamada bulundu.

Geçen hafta Şabak Direktörü Ronen Bar'ı Başbakan'ın güvenliğini hafife almaması konusunda uyardığını ve talebinin reddedildiğini aktaran Ben-Gvir, "Şabak'ı derhal uyanmaya ve Başbakan'ın ve ailesinin güvenliğini ciddiye almaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Ben-Gvir, binlerce kişinin Başbakanlık konutu alanına hücum etmesinin ve Şin Bet'in buna göz yummasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları ve hükümet karşıtı gruplardan oluşan binlerce protestocu, bu gece Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki evinin önünde hükümeti protesto ederken polis ile karşı karşıya gelmişti.

Polis saflarına meşale atılması üzerine çıkan olaylarda bir polis yaralanmış, 3 gösterici gözaltına alınmıştı.

Batı Kudüs'te 31 Mart akşamı yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı hükümet karşıtı protestolarda, göstericiler otoyolda trafiği kesmiş, ateş yakmış, polisle karşı karşıya gelmişti.

Gösterilerin ardından bazı gruplar İsrail Meclisi önünde yüzlerce çadır kurarak burada kalmaya başlamıştı.

Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesini talep eden protesto organizatörü gruplar, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde dört gün boyunca çadırlarda kalacaklarını ve gösterilerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

Protesto grupları, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları 6 aydır devam ederken ve Gazze'deki İsrailli esirler evlerine dönemezken Meclisin ara tatile girmesini eleştirmişti.

Netanyahu üzerinde baskı artıyor

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil olmak üzere Netanyahu hükümetinin üst düzey isimleri, esirlerin İsrail'in birinci önceliği olmaması gerektiğini ve Hamas'ı yok etmenin daha önemli olduğunu savunuyor.

Sosyal medyada Netanyahu destekçileri tarafından saldırıya uğradıklarını iddia eden bazı esir yakınları, esirlerin salıverilmesi için hükümete çağrıda bulundukları gösterilerde fiziksel saldırıya uğradıklarını da belirtmişti.

Kaynak: AA

Şin Bet, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, Şabak'ı eleştirerek Netanyahu'nun güvenliğini talep etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan yangında 6 dönüm ormanlık alan zarar gördü
    01:59 Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan yangında 6 dönüm ormanlık alan zarar gördü

    Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Edilli köyü su deposu mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangında, yaklaşık 6 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangına Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve özel idare ekipleri müdahale etti ve yangın köylülerin de yardımıyla yaklaşık 6 saatte söndürüldü.

  • Rize Hemşin'deki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
    01:55 Rize Hemşin'deki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

    Rize'nin Hemşin ilçesinde çıkan anız yangını, 24 personel ile müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangının etrafı güvenli hat ile çevrelenmiş olup tehlike arz etmemektedir. Hemşin Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların endişelenmemesi gerektiği belirtildi.

  • Bitlis'te Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 15 Gün Süreyle Yasaklandı
    01:55 Bitlis'te Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 15 Gün Süreyle Yasaklandı

    Bitlis Valiliği, 31 Mart 2024 seçimleri sonrası yaşanan olaylar nedeniyle toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile protesto eylemlerini 15 gün süreyle yasakladı. Yasak kapsamında açık ve kapalı yer toplantıları, basın açıklamaları, gösteri yürüyüşleri ve benzeri etkinlikler de yer alıyor.


23:46 Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak Mazbata krizi sonrası Van sokakları karıştı! Gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK’da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi
22:05 Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa’ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa'ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi
20:11 Usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti Usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
14:11 İstanbul’da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti
23:44 Acun Ilıcalı’dan genel kurula damga vuran isyan: Bu kaosun sebebi Türk hakemler Acun Ilıcalı'dan genel kurula damga vuran isyan: Bu kaosun sebebi Türk hakemler
23:13 Icardi’den Ali Koç’a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz Icardi'den Ali Koç'a jet hızında yanıt: Saldırıya cevap vermeliyiz
21:48 İBB Başkanı İmamoğlu, Gaziosmanpaşa’da oyların yeniden sayılacağını açıkladı İBB Başkanı İmamoğlu, Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayılacağını açıkladı
21:40 Muhabirin sorusu DEM Parti Eş Genel Başkanları’nı sinirlendirdi: Ne alakası var şu anki gündemimizle Muhabirin sorusu DEM Parti Eş Genel Başkanları'nı sinirlendirdi: Ne alakası var şu anki gündemimizle?
21:15 Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı İhtimaller belli oldu Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı? İhtimaller belli oldu
20:55 Kılıçdaroğlu’ndan Van’daki mazbata krizine çok sert tepki Kılıçdaroğlu'ndan Van'daki mazbata krizine çok sert tepki
20:55 Herkesin merak ettiği soru yanıtını buldu Fenerbahçe ligden çekilme fikrini rafa kaldırdı Herkesin merak ettiği soru yanıtını buldu! Fenerbahçe ligden çekilme fikrini rafa kaldırdı
20:38 Van’da belediye başkanlığının AK Parti’ye geçmesine ilişkin Selahattin Demirtaş’tan ilk sözler Van'da belediye başkanlığının AK Parti'ye geçmesine ilişkin Selahattin Demirtaş'tan ilk sözler
19:27 Ali Koç, genel kurulda Erden Timur’u fena bombaladı: Terbiyesiz, her gece yatarken bizi düşün Ali Koç, genel kurulda Erden Timur'u fena bombaladı: Terbiyesiz, her gece yatarken bizi düşün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2024 02:33:21. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı, Şabak'ı eleştirerek Netanyahu'nun güvenliğini talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement