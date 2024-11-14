İsrail, Uluslararası Aktivistlere Baskıyı Artırıyor - Son Dakika
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İsrail, Uluslararası Aktivistlere Baskıyı Artırıyor

İsrail, Batı Şeria'da uluslararası aktivistleri gözaltına alıyor ve sınır dışı ediyor.

14.11.2024 18:16
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Haaretz gazetesi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki uluslararası aktivistlere yönelik baskılarını arttırdığını belirtti.

Haaretz'in haberinde, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilerin haklarını savunan uluslararası aktivistleri gözaltına alma, pasaportlarına el koyma ve sınır dışı etme dahil baskılarını artırdığına işaret edildi.

Uluslararası aktivistler için avukatlık yapan Michael Pomerantz, Batı Şeria'da 2023 yılının ekim ayından bu yana en az 16 aktivistin çeşitli iddialarla gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edildiğini aktardı.

Pomerantz, uluslararası aktivistlerin bölgeyi terk etmesi için "asılsız iddialarla gözaltına alınma sayılarının arttığını" ifade ederek, "Mevcut durum göz önüne alındığında, bu beklenen artış endişe verici." dedi.

İsrail'in uluslararası aktivistleri gözaltına alması ve sınır dışı etmesindeki artışın "tesadüfi olmadığını" vurgulayan Pomerantz, "Bu, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ordu ve polisin yanı sıra nüfus ve göç idaresiyle yakın işbirliğinin uygulanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisinden Zvi Sukkot'un uluslararası aktivistler konusunda meclis komisyon toplantılarına başkanlık ettiği kaydedildi.

Toplantılar sırasında, ordu yetkilileri askerlere uluslararası aktivistlerin fotoğraflarını çekmeleri yönünde emir verdiklerini ve bilgilerin polisle paylaşıldığını doğruladı.

İsrail ordusundan General Avi Belot'un sol organizasyonlara yönelik yazdığı mektupta da "ordunun sürtüşmenin önlenmesi için hasat bölgelerine yabancı unsurların girişini engelleyeceğini ve caydıracağını" yazdığı aktarıldı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen birçok uluslararası aktivist, zeytin hasadı döneminde Batı Şeria'ya gelerek Filistinli çiftçilere destek veriyor.

İsrail askerleri, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Uluslararası Aktivistlere Baskıyı Artırıyor - Son Dakika

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