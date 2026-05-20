İsrail, Umm el-Hayr Köyü'nde Kaçak Yerleşim İnşa Ediyor

EL Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Mesafer Yatta'nın bir köyünde İsrail ordusunun koruması altında kaçak yerleşim yeri inşa ediyor.

Mesafer Yatta'daki Umm el-Hayr Köy Meclisi Başkanı Halil el-Hadalin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ordunun korumasıyla köyün ortasında kaçak yerleşim yeri inşa etmeye başladığını belirtti.

Hadalin, El Halil kentine bağlı Mesafer Yatta bölgesinde bulunan çoğunlukla Bedevi Filistinlilerin yaşadığı Umm el-Hayr'a İsraillilerin karavanlar getirip çit ve duvar ördüğünü, yollar açtığını ifade etti.

Hadalin, kurulmaya çalışılan kaçak yerleşimin, Umm el-Hayr köyünü ikiye böldüğünü, öğrencilerin ve köy sakinlerinin ulaşımını engellediğini vurguladı.

Umm el-Hayr'ın sürekli İsraillilerin saldırılarına maruz kaldığına dikkati çeken Hadalin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gece yarısından bu yana kaçak yerleşim kurma çalışmalarını hızlandırdığını dile getirdi.

Hadalin, "Hedefleri insanları yerinden etmek ama biz burada kalacağız." dedi.

Filistinli aktivist Ahmed Hadalin de bölge sakinlerinin İsrail mahkemesinden yerleşim yerinin yasa dışı olduğuna dair bir karar çıkartmasına rağmen, İsraillilerin Umm el-Hayr köyünde yüzlerce dönümlük araziyi gasbettiğini kaydetti.

Ahmed Hadalin, İsraillilerin, Filistinlileri göçe zorlamak için daha fazla baskı uygulamak adına kaçak yerleşim yeri kurmaya çalıştığını ve buranın Umm el-Hayr köyünü kuzey-güney olarak ikiye böldüğünü ifade etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Umm el-Hayr köyü sakinlerine her gün saldırılar düzenlediğini vurgulayan Ahmed Hadalin, İsraillilerin su ve elektriği kesme, yıkımlar gerçekleştirme gibi suçlar işlediğini belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Mesafer Yatta'daki saldırıları ve kaçak yerleşim kurma faaliyetlerinde artış yaşanıyor.

Filistinliler, bu saldırı ve kaçak yerleşimlerle bölgedeki Bedevi toplulukların ve çiftçilerin göçe zorlandığını vurguluyor.

Nüfusları yaklaşık 750 bin civarında olan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 141 yerleşim birimi ile 224 kaçak yerleşimde yaşıyor. Doğu Kudüs'te ise Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 250 bin İsraillinin ikamet ettiği belirtiliyor.

- Kaçak yerleşim birimleri

İsrail yönetimi, Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları üzerine kurulan kaçak yerleşim birimlerini "yasal" kabul etmese de destek veriyor.

Genelde baraka ve konteynerlerden oluşan bu yerleşim noktaları büyük oranda Batı Şeria'daki tepelere fanatik Yahudilerce inşa ediliyor.

Bu kaçak yerleşimlerin büyük bir bölümü, belli bir süre sonra yasa dışı yerleşim birimlerine dönüştürülüyor.