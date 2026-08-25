İsrail, UNRWA Eğitim Merkezi'ni Boşaltıyor - Son Dakika
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İsrail, UNRWA Eğitim Merkezi'ni Boşaltıyor

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İsrail, UNRWA'ya ait Kalendiya Eğitim Merkezi'ni boşaltmak için operasyon başlattı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail güçlerinin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait Kalendiya Eğitim Merkezi çalışanlarını merkezden çıkarmak için harekete geçtiğini belirterek kararın "tarihi" olduğunu savundu.

Ben-Gvir yaptığı yazılı açıklamada, çok sayıda İsrail polisinin UNRWA'yı bölgeden çıkarmak için çalıştığını kaydetti.

Politikalarının "açık olduğunu" ileri süren Ben-Gvir, "Egemenlik sözle değil, uygulanarak gösterilir. Polis, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu vurgulamaya devam edecek ve Kudüs böyle kalacak." iddiasında bulundu.

İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan UNRWA'ya ait Kalendiya Eğitim Merkezi'ne el koyduğu bildirilmişti.

Filistin Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kalendiya'daki UNRWA merkezini boşaltmaya başladığı, tüm UNRWA çalışanlarının merkezden çıkarıldığı ve bölgeye dönmemeleri yönünde uyarıldığı belirtilmişti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri Kalendiya Mülteci Kampı ve Kefr Akab beldesine baskın düzenledi. Bölgede asker ve askeri araçların yoğun şekilde konuşlandırıldığı, UNRWA'ya ait bir kompleksin boşaltıldığı aktarıldı.

İsrail güçlerinin Kalendiya Mülteci Kampı ve Kefr Akab'da evlere baskın düzenleyerek arama yaptığı ve Filistinlileri sahada sorguladığı belirtildi.

WAFA'nın haberinde İsrail ordusunun ayrıca Kefr Akab'da ayrım duvarı yakınındaki bazı ev ve yapılara yıkım tebligatı dağıttığı bildirildi.

Kalendiya'daki UNRWA merkezinin boşaltılması, Filistin Dışişleri Bakanlığının bir gün önce bölgeye Filistin'de görev yapan 28 diplomatik misyonun katılımıyla düzenlediği saha ziyaretinin ardından gerçekleşti.

Ziyaret kapsamında Kalendiya Mülteci Kampı, UNRWA tesisleri, Kalendiya Mesleki Eğitim Merkezi, Kalendiya Kız Okulu ve kampta İsrail saldırıları nedeniyle zarar gören bölgeler ziyaret edilmişti.

Diplomatlara, kamptaki kötüleşen insani ve hizmet koşulları ile İsrail'in uygulamalarının Filistinliler ve sivil yapılar üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bilgi verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, UNRWA Eğitim Merkezi'ni Boşaltıyor - Son Dakika

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