İsrail, UNRWA\'nın Doğu Kudüs\'teki faaliyetlerini askıya almak için harekete geçti

İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini askıya almak için harekete geçtiği belirtildi.
İsrail'den yayın yapan "Kanal 7" televizyonunun haberine göre, İsrail Yasama İşleri Komisyonu, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini durdurmaya yönelik yasa tasarısını onayladı.
Söz konusu yasa tasarısının yarın İsrail Meclisinde oylanacağı belirtildi.
Yasa tasarısının kanun haline gelmesi için Mecliste gerçekleştirilecek üç oturumda görüşüldükten sonra oylanması gerekiyor.
İsrail İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf, dün UNRWA'nın "İsrail'in kontrolü altındaki topraklardan tahliye edilmesi" talimatını vermişti.
Doğu Kudüs'teki Şufat Mülteci Kampı'nda faaliyet gösteren UNRWA'nın Şeyh Cerrah Mahallesi'nde merkezi bulunuyor. UNRWA, bölgede çok sayıda okul ve sağlık merkezinde hizmet veriyor.
- UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları
BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.
UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.
UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
İsrail, UNRWA'nın operasyonlarının tamamen sonlandırılmasını ve bölgeden ayrılmasını istiyor.
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