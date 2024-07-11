İsrail vahşetine dikkat çekmek için 8 gündür yürüyen grup Karapınar'a ulaştı - Son Dakika
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İsrail vahşetine dikkat çekmek için 8 gündür yürüyen grup Karapınar'a ulaştı

İsrail vahşetine dikkat çekmek için 8 gündür yürüyen grup Karapınar\'a ulaştı

İsrail'in zulmüne dikkat çekmek amacıyla Denizli'den Hatay'a yürüyerek gitmek üzere yola çıkan 7 kişilik grup, 8 günde Konya'nın Karapınar ilçesine ulaştı. Gönüllüler, Gazze'deki zulme ve Doğu Türkistan'daki zulme karşı seslerini duyurmak için bu yola baş koyduklarını belirtti.

11.07.2024 20:24
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İsrail vahşetine dikkat çekmek için 8 gündür yürüyen grup Karapınar'a ulaştı

KONYA - İsrail'in zulmüne karşı dikkat çekmek için Denizli'den Hatay'a gitmek üzere yürüyerek yola çıkan 7 kişilik grup, 8 günde Konya'nın Karapınar ilçesine ulaştı.

Denizli'den 7 gönüllü İsrail vahşetine dikkat çekmek için Hatay'a kadar yürüyüş yapma kararı aldı. 8 gün önce Denizli Delikliçınar Yeni Cami'den yürüyüşe başlayan, akademisyen, din görevlisi ve üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllüler, Konya'nın Karapınar ilçesine ulaştı. Gazze Yürüyüş Platformu gönüllüsü grubu Karapınar'da vatandaşlar karşıladı. 20 Temmuz'da Hatay'a ulaşmayı planlayan Gazze Yürüyüş Platformu Gönüllüsü Doç. Dr. Mustafa Türkan, "Hatay'a gönüllü arkadaşlarla yürüyeceğiz. Gazze'de olan bitene sessiz kalmak Müslümana yakışmaz. Denizli'den hedefimiz Gazze olması için dua edip yola çıktık, Karapınar'a ulaştık. İnsanlığın onuru izzeti şerefi ve başta doğu Türkistan, Gazze olmak üzere yapılan zulme karşı sesimizi duyurmak için yola çıktık. Gittiğimiz her yerde bize büyük destek var. Bütün dünyanın seyrettiği zulme dur demek için çocukların masum insanların sesi olmak için, İslam ülkelerinin dirilişine vesile olmak için bu yola baş koyduk" dedi.

Zulmün sona ermesi için direnmeye devam edeceklerini belirten Doç. Türkan, "7 Ekim'den bu yana insanlık ölüyor. İnsanlar soykırıma tabi tutuluyor. Çocuklar evlerinde fosforlu bombalarla öldürülüyor. Bizler de ne yapabiliriz diye düşündük. Hatay Reyhanlı'ya yürümeye karar verdik. Bizler ayaktayız bu soykırımlar Gazze'de, Doğu Türkistan'da bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi diriliş vakti, ayağa kalma vakti. Dünyadaki vicdan sahibi insanları ayağa kalkmaya ve ülkelerinde sınırlara kadar yürümeye davet ediyoruz. İnanıyoruz ki insanlık ayağa kalktığında zalimler zulümlerine son verecektir. Dünya ölü toprağı atılmış durumda başta Müslümanlar için kıvılcım olur, inşallah dünya yeniden dirilir ve dünyaya Osmanlı ruhu hakim olur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsrail vahşetine dikkat çekmek için 8 gündür yürüyen grup Karapınar'a ulaştı - Son Dakika

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