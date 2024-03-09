İsrail vatandaşı Filistinliler Gazze saldırılarını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail vatandaşı Filistinliler Gazze saldırılarını protesto etti

İsrail vatandaşı Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması ve ateşkes sağlanması için kuzeydeki kentlerinde protesto yürüyüşü düzenledi. Ümm el-Fahm kentinde gerçekleşen gösteride, kadın ve çocukların öldürülmesinin durdurulması çağrısı yapıldı. Yaklaşık 100 gösterici, pankartlar taşıyarak savaşın durdurulmasını ve masumların korunmasını talep etti. İsrailli aktivistlerin de katıldığı protesto olayları sakin bir şekilde sona erdi.

09.03.2024 22:29  Güncelleme: 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail vatandaşı Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması ve ateşkes sağlanması için kuzeydeki kentlerinde protesto yürüyüşü yaptı.

Bölgede "48 Arapları" olarak isimlendirilen İsrail vatandaşı Filistinliler, kuzeydeki Ümm el-Fahm kentinde, Gazze'de kadın ve çocukların öldürülmesinin durdurulması çağrısıyla protesto gösterisi düzenledi.

Çoğu 48 Araplarından yaklaşık 100 gösterici, "Gazze'de savaşı durdurun, Öldürmeye ve yıkıma hayır", "Kadınların, çocukların ve masumların öldürülmesin hayır, İşgale yeter artık, Şiddete, kana hayır, katliamı, aç bırakmayı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericilerin arasında İbranice pankartlar taşıyan ve sloganlar atan İsrailli aktivistlerin de yer aldığı görüldü.

İsrail polisi, kentin ana yol çıkışında konuşlandı. Grup, yürüyüş yaptıktan sonra olaysız dağıldı.

İsrail'in kurulduğu 1948'den sonra vatandaşlık alan Filistinliler, "48 Arapları" olarak anılıyor ve yaklaşık 9 milyonluk İsrail nüfusunun 5'te birini oluşturuyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail vatandaşı Filistinliler Gazze saldırılarını protesto etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:38 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya Suriyeliler mi girdi içeri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?
21:48 Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti
21:23 LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor? Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu
19:50 Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
21:45 Şota Arveladze, Fatih Karagümrük’ün teknik direktörlüğünden ayrıldı Şota Arveladze, Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünden ayrıldı
20:15 GKRY’deki bir manastır eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı GKRY'deki bir manastır eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı
19:33 Yapay zeka kullanarak çıplak fotoğraflar üreten öğrenciler okuldan atıldı Yapay zeka kullanarak çıplak fotoğraflar üreten öğrenciler okuldan atıldı
19:21 Kent lokantaları polemiği Murat Kurum “Ben olsam utanırım“ dedi, İmamoğlu “Allah akıl versin“ diyerek yanıt verdi Kent lokantaları polemiği! Murat Kurum "Ben olsam utanırım" dedi, İmamoğlu "Allah akıl versin" diyerek yanıt verdi
19:19 Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama
18:52 Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti
18:43 Muğla’da CHP’li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında gerginlik Muğla'da CHP'li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında gerginlik
18:01 Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı
16:35 MİT ve İstanbul Emniyeti operasyonları ile yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerini ortaya çıkardı MİT ve İstanbul Emniyeti operasyonları ile yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerini ortaya çıkardı
16:17 Murat Kurum, İmamoğlu’nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı Murat Kurum, İmamoğlu'nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 23:27:25. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail vatandaşı Filistinliler Gazze saldırılarını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement