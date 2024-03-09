İsrail vatandaşı Filistinliler Gazze saldırılarını protesto etti

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İsrail vatandaşı Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması ve ateşkes sağlanması için kuzeydeki kentlerinde protesto yürüyüşü yaptı.

Bölgede "48 Arapları" olarak isimlendirilen İsrail vatandaşı Filistinliler, kuzeydeki Ümm el-Fahm kentinde, Gazze'de kadın ve çocukların öldürülmesinin durdurulması çağrısıyla protesto gösterisi düzenledi.

Çoğu 48 Araplarından yaklaşık 100 gösterici, "Gazze'de savaşı durdurun, Öldürmeye ve yıkıma hayır", "Kadınların, çocukların ve masumların öldürülmesin hayır, İşgale yeter artık, Şiddete, kana hayır, katliamı, aç bırakmayı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericilerin arasında İbranice pankartlar taşıyan ve sloganlar atan İsrailli aktivistlerin de yer aldığı görüldü.

İsrail polisi, kentin ana yol çıkışında konuşlandı. Grup, yürüyüş yaptıktan sonra olaysız dağıldı.

İsrail'in kurulduğu 1948'den sonra vatandaşlık alan Filistinliler, "48 Arapları" olarak anılıyor ve yaklaşık 9 milyonluk İsrail nüfusunun 5'te birini oluşturuyor.