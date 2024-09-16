İsrail ve ABD'den Çatışmalar Üzerine Görüşme

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İsrail Savurma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşmesinde, çatışmaların sürdüğü Hizbullah ile "mutabık kalınan bir çerçeve (anlaşma) olasılığının tükenmekte olduğunu" savundu.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gallant'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, iki tarafın Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmaya dair çabaları ele aldığı aktarıldı.

Yemen'deki Husilerin "bölgesel bir tehdit oluşturduğunu" savunan Gallant'ın, çatışmaların sürdüğü kuzeyde "Hizbullah'ın Hamas'a bağlanmaya devam ettiğini ve (Hizbullah ile) mutabık kalınan bir çerçeve (anlaşması) olasılığının tükenmekte olduğunu" ileri sürdüğü kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlatmasının ardından, 8 Ekim 2023'ten beri, başta Hizbullah olmak üzere Lübnan'daki Lübnanlı ve Filistinli gruplar ile İsrail ordusu arasında "Mavi Hat" üzerinden karşılıklı çatışmalar devam ediyor.