İsrail ve ABD'den Esir Takasında Yeni Umut - Son Dakika
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İsrail ve ABD'den Esir Takasında Yeni Umut

İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD'li mevkidaşı Austin'e esirlerin serbest kalması için şans olduğunu söyledi.

11.12.2024 21:16
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e ABD vatandaşı esirler de dahil olmak üzere esirlerin serbest kalmasını sağlayacak bir anlaşma için "şans olduğunu" söylediği bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katz'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, Katz'ın ABD'li mevkidaşı Austin'i esir takası müzakerelerine ilişkin bilgilendirdiği aktarıldı.

Bakan Katz'ın esirlerin serbest kalmasına ilişkin müzakereler hakkında ABD'li mevkidaşı Austin'ı bilgilendirdiği belirtilirken, Katz'ın "Amerikan vatandaşı olanlar da dahil olmak üzere tüm esirlerin geri dönmesine olanak sağlayacak yeni bir anlaşma için artık bir şans olduğunu söylediği" aktarıldı.

Savunma Bakanı Katz, 4 Aralık'ta da benzer şekilde, "Bu sefer Hamas ile gerçekten bir esir takası yapma şansımız var." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin olası esir takası anlaşması için dün Mısır'da görüşmeler gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esir olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ve ABD'den Esir Takasında Yeni Umut - Son Dakika

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