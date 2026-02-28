İsrail ve ABD'den İran'a Saldırı - Son Dakika
İsrail ve ABD'den İran'a Saldırı

28.02.2026 12:00
İsrail, İran'a saldırı başlattı; ABD 'epik öfke' operasyonu duyurdu. İran, İsrail'e füze fırlattı.

(ANKARA) - ABD ve İsrail'in İran'a saldırısının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri, "İsrail kendisini savunma hakkına sahip" açıklamasını yaparken, ABD Savaş Bakanlığı ise, "Operasyon epik öfke" paylaşımı yaptı.

İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran'a saldırı başlattı.Tahran, Kum, İsfahan, Kermanşah ve Karaj'da patlamalar duyulurken İran'ın İsrail'e füze fırlattığı bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail kendisini savunma hakkına sahip" denilirken, ABD Savaş Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda ise, "Operasyon epik öfke" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

