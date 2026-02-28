İsrail ve ABD İran'a Saldırdı

(ANKARA) - İsrailli bir güvenlik yetkilisi, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısının aylarca planlandığını ve tarihin haftalar önce belirlendiğini söyledi. İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney'in Tahran'da bulunmadığı bildirildi.

İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran'a saldırı başlattı. İran medyası Tahran, Kum, İsfahan, Kermanşah ve Karaj'da patlamalar duyulduğunu bildirdi.

İsrail güvenlik yetkilisi, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısının aylarca planlandığını ve tarihin haftalar önce belirlendiğini söyledi. Magen Yehuda (Yehuda'nın Kalkanı) olarak duyurulan operasyonun adının "Aslanın Kükreyişi" olarak değiştirildiği belirtildi.

Öte yandan, Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili, Hamaney'in Tahran'da olmadığını, "güvenli bir yere" nakledildiğini doğruladı. İran medyası, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın saldırılardan zarar görmediğini bildirdi.