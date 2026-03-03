İsrail ve ABD\'nin Tahran\'daki Saldırısı Tarihi Sarayı Tahrip Etti

İsrail ve ABD'nin İran'ın başkenti Tahran'a yönelik saldırılarında, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi Gülistan Sarayı'nın bazı kısımları tahrip oldu.

İsrail ve ABD'nin, Gülistan Sarayı yakınlarında bulunan İran Yargı Erkine bağlı bir bina ile bölgede bulanan polis karakoluna yönelik saldırıları sonucunda, patlamaların etkisiyle Gülistan Sarayı'nın dış duvarlarının bir kısmı ile pencereleri zarar gördü.

AA ekibi, İran'da yıllarca Kaçar Hanedanlığı'nın yönetim merkezi olarak kullandığı Gülistan Sarayı'nda oluşan hasarı yerinde görüntüledi.

Saldırılar sırasında Gülistan Sarayı'nın giriş katında bulunan ve 1747-1751 yılları arasında inşa edildiği belirtilen Taht-ı Mermer Salonu'nun tavan süslemelerinin düştüğü görüldü.

Ayrıca söz konusu salonunun hem içeriye hem de dışarıya bakan camlarının kırıldığı ve yer döşemelerinin de ciddi hasar aldığı belirtildi.

Yine aynı şekilde Mimarbaşı Abul Hassan Esfahani tarafından tasarlanan ve işçiliğiyle dikkati çeken Aynalı Salon'un da saldırılardan olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Aynalı Salon'un dışarıya bakan tüm pencerelerinin kırıldığı ve yine tıpkı Taht-ı Mermer Salonu'nda olduğu gibi tavan süslemelerinin büyük hasar aldığı gözlemlendi.

İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı Abbas Salihi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, UNESCO'dan İran'a derhal bir uzman heyeti göndermesini isterken, Gülistan Sarayı Müdürü Aferin İmami ise gazetecilere yaptığı açıklamada gözyaşlarını tutamayarak, "Bu saraydaki objeler benim çocuğum gibi, yılların emeği vardı buralarda. Eşsiz yer ve tavan döşemeleri harap oldu halbuki biz Aynalı Salon'da tadilat yapalı henüz bir hafta olmuştu". ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.