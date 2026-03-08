İsrail ve ABD'nin Tahran Saldırıları - Son Dakika
İsrail ve ABD'nin Tahran Saldırıları

08.03.2026 11:26
İran'ın Tahran'ındaki petrol deposunda yangın çıktı, sızan yakıt yolları yaktı.

(ANKARA) - İsrail ve ABD'nin İran'ın başkentİ Tahran'daki petrol depolarını hedef alan saldırıları sonucunda Şehran bölgesindeki petrol deposunda yangın çıktı, sızan yakıtın, caddelerin ve kanalizasyonların yanmasına neden olduğu bildirildi.

Tahran'daki Şehran petrol deposu, İsrail'in hava saldırıları sonrası vuruldu. Yetkililer, depodan sızan yakıtın, yollar ve kanalizasyon sistemlerini kapsayan alanlarda yanmaya devam ettiğini açıkladı.

Olay, İsrail Silahlı Kuvvetleri ve ABD'nin, Tahran'daki petrol depolarını hedef alan saldırılarının bir parçası olarak gerçekleşti.

Yetkililer, Şehran deposunun yanı sıra başka depoların da hedef alındığını doğruladı ve yangınların çevre ve yollar üzerinde ciddi etkiler yarattığını belirtti.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Tahran, İsrail, Enerji, Güncel, Çevre, İran, Son Dakika

