İsrail Medyası: İran, ABD ve İsrail'i Teslimiyete Sürükledi

08.04.2026 13:10
ABD ile İran arasında geçici ateşkes anlaşmasıyla birlikte İsrail'in savaşı kaybettiği ve İran'ın bölgede güçlü bir aktör olarak konumunu pekiştirdiği vurgulandı. İran, öne çıkan zaferiyle birlikte bölgedeki gerçeklikleri değiştirdi.

ABD, İsrail ile İran arasında iki haftalık geçici ateşkes anlaşmasına varıldığının duyurulmasının ardından, İsrail'in Maariv gazetesi konuyu 'Aslan kükreyişinden kedi miyavlamasına' başlığıyla inceledi. Haberde, İsrail'in 40 günlük çatışmalar ve 5 bin yapının yıkılması sonrasında İran'ın ezici bir zafer elde ettiği belirtildi. İran rejiminin, Hamaney'in öldürülmesine rağmen ayakta kaldığı, nükleer programını sürdürdüğü ve Hürmüz Boğazı'nı bir 'para makinesine' dönüştürdüğü ifade edildi. İsrail ve ABD'nin ise bu süreçten 'teslimiyet' anlaşmasıyla çıktığı vurgulandı.

Ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurabileceği, ancak müzakereler başlamadan önce savaştan tek kazananın İran olduğu belirtildi. Haberde, İsrail ve ABD'nin savaşı büyük ölçüde kaybettiği ve bunun bedelinin hemen ödenmesi gerekeceği, İran'ın Basra Körfezi'nde güçlü bir aktör olarak konumunu pekiştirdiği kaydedildi. İran'ın, ABD'ye kendi yazdığı bir anlaşmayı kabul ettirmeyi başardığı ve son ana kadar füze göndererek 'son kurşunu atan' taraf olduğu ifade edildi.

İran'ın, İsrail ve ABD'yi teslimiyet unsurları içeren bir anlaşmaya sürüklediği, bu durumun bölgede yeni bir gerçeklik yarattığı belirtildi. Savaş hedefleri ile sonuçları karşılaştırıldığında İran rejiminin üstün çıktığı vurgulandı. Ayrıca, Hamaney'in öldürülmesine rağmen rejimin ayakta kalması ve daha genç, radikal bir kadronun yönetime gelmesinin ciddi bir sorun olduğu ifade edildi. ABD ile İran arasında planlanan görüşmelerin, İran'ın hazırladığı 10 maddelik bir plan temelinde gerçekleşeceği ve bu maddelerin nükleer taahhütler, yaptırımların kaldırılması gibi konuları içerdiği belirtildi. Öte yandan, İsrailli bir yetkili, ABD Başkanı Trump'ın ateşkes kararından son anda haberdar edildiklerini söyledi.

