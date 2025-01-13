İsrail ve Hamas Anlaşmaya Yakın - Son Dakika
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İsrail ve Hamas Anlaşmaya Yakın

İsrail ile Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası için anlaşmaya çok yakın olduğu bildirildi.

13.01.2025 22:46
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İsrail ile Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına ilişkin anlaşmaya çok yakın olduğu bildirildi.

The Jerusalem Post gazetesine konuşan ismi açıklanmayan diplomatik kaynaklar, tarafların üzerinde uzlaşmaya yakın olduğu anlaşmanın ilk aşamasının 42 güne kadar uzayabileceğini kaydetti.

Diplomatik kaynaklar, anlaşmanın "42 güne kadar uzayabilecek ilk aşamasında" 33 İsrailli esirin serbest bırakılacağını, İsrail ordusunun ise kademeli bir şekilde çekilmeye başlayacağını öne sürdü.

Ateşkesin 16'ncı gününde Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve İsrail ordusunun tamamen çekilmesi amacıyla anlaşmanın sonraki aşamalarına ilişkin görüşmelere başlanacağı da aktarıldı.

Jerusalem Post gazetesine konuşan kaynaklar, ateşkesin ne zaman imzalanacağına ilişkin net bir tarih vermedi.

Öte yandan İsrail'in serbest bırakacağı Filistinli tutuklu sayısının hayatta olan İsrailli esir sayısına göre değişeceğini belirten kaynaklar, serbest bırakılacak Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria'ya gönderilmeyeceğini kaydetti.

Diplomatik kaynaklar, İsrail ordusunun geçen mayıs ayında tamamen kontrol altına aldığını duyurduğu, Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah Sınır Kapısı'nın bulunduğu Philadelphi Koridoru'ndaki işgalini ne zaman sona erdireceğine ilişkin net bir açıklama yapmazken, anlaşmanın ilk aşamasında koridordaki işgalini sürdüreceği belirtildi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'de bazı bakanlıklara Hamas'la yapılacak anlaşma kapsamında serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin karşılanmasına ilişkin hazırlık yapılması talimatı verildiği bildirildi.

Habere göre, İsrail ordu yetkilileri, İsrailli esirlerin yerleştirileceği hastaneleri hazırlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı'ndaki yetkililerle görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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