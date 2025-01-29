İsrail ve Hamas Esir Takasında Anlaştı

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İsrail yönetimi, Hamas ile varılan esir takası anlaşması kapsamında yarın serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini teslim aldığını duyurdu.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının arabulucuları Katar ve Mısır'dan yarın serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesinin teslim alındığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, yarın Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses isimli esirler yapılacak esir takasında serbest kalacak.

Haberde, Gazze'de tutulan Tayland vatandaşı 5 esirin de serbest bırakılacağı kaydedildi.

İsrail basınına göre, Tel Aviv, yarın yapılacak esir takasında Gazze'de tutulan 3 esire karşılık, 110 Filistinli esiri serbest bırakacak.

Serbest bırakılacak 110 Filistinli esirin 30'u çocuk, 32'si ömür boyu hapis ve 48'inin de uzun süreli hapis cezasına çarptırılan isimlerden oluştuğu belirtiliyor.

İsrail, daha önce, yarın serbest bırakılacak İsrailli esirleri Arbel Yehud ve Agam Berger olarak duyurmuş ancak üçüncü esirin ismi netlik kazanmamıştı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasındaki takasın ikinci turunda Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu.

Arabulucuların (ABD, Katar ve Mısır) çabalarıyla taraflar yarın ek bir esir takası turu yapılması konusunda mutabakata varmıştı.