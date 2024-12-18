İsrail ve Hamas'tan Ateşkes Görüşmeleri İlerliyor - Son Dakika
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İsrail ve Hamas'tan Ateşkes Görüşmeleri İlerliyor

Kahire'deki görüşmeler olumlu ilerlerken, İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor.

18.12.2024 13:22
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(ANKARA) - Kahire'deki ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi halinde, İsrail ile Hamas arasında önümüzdeki günlerde bir ateşkes anlaşmasının imzalanabileceği belirtiliyor. Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, "Yaklaştığımıza inanıyoruz - ve İsrailliler de bunu söyledi - ve buna hiç şüphe yok, buna inanıyoruz, ancak iyimserliğimizde de temkinliyiz" dedi. Ateşkes görüşmeleri sürerken, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ise devam ediyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Kahire'de geçekleşen ateşkes görüşmeleri hakkında bilgi sahibi olan bazı kaynaklar, İsrail ile Gazze arasındaki çatışmaların durması ve rehine takasına yol açacak bir ateşkes anlaşmasına günler kaldığını belirtti. Fox News'e konuşan Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, "Yaklaştığımıza inanıyoruz - ve İsrailliler de bunu söyledi - ve buna hiç şüphe yok, buna inanıyoruz, ancak iyimserliğimizde de temkinliyiz" dedi. Kirby, "Daha önce de bu durumdaydık ve bitiş çizgisini geçemedik" diyerek görüşmelerin olumsuz sonuçlanma ihtimaline de vurgu yaptı.

ABD ve İsrail medyası, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns'un bugün Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman El Sani ile Gazze ve İsrail arasındaki ateşkes konusunu görüşmek üzere Doha'ya gideceğini ile sürdü. Pazartesi günü bir İsrail heyeti ara bulucularla görüşmek üzere Doha'ya gitmişti. Hamas tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hamas, Katarlı ve Mısırlı kardeşlerimizin himayesinde Doha'da gerçekleşen ciddi ve olumlu görüşmeler ışığında, İsrail'in yeni koşullar dayatmaktan vazgeçmesi halinde ateşkes ve esir değişimi için bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu teyit etmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da dün yaptığı açıklamada, "Hamas ile bir esir takası ve ateşkes anlaşmasına oldukça yaklaştıklarını" ifade etmişti.

İsrail saldırısı sonucu Gazze'nin Kemal Advan Hastanesi'nde yangın çıktı

Ateşkes anlaşmasına ilişkin görüşmelerin olumlu ilerlediği aktarılırken, İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. Filistin devlet medyası, İsrail askeri araçlarından açılan ateş sonucu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktığını bildirdi. Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, "Hastaneye her türlü silahla ani ve çılgınca ateş açıldı ve İsrail, yoğun bakım ünitesini açıkça ateş ederek kasıtlı olarak hedef aldı" dedi.

Ateş açılan yoğun bakım ünitesinin "Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tek bölüm" olduğunu belirten Ebu Safiyye, solunum cihazına bağlı hastaları "mucizevi" bir şekilde yoğun bakım ünitesinden tahliye ettiklerini ve içeride yangın çıktığını ifade etti.

Kaynak: ANKA

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